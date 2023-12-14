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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزراء إسرائيليون يعرقلون جهود رئيس الموساد لاستئناف محادثات الرهائن في غزة

صدى البلد

أفاد تقرير للجارديان البريطانية، أن مجلس الوزراء الحربي التابع للحكومة الإسرائيلية أحبط زيارة كان من المقرر أن يقوم بها ديفيد بارنيا، رئيس الموساد، جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي، إلى قطر. وكان الغرض المقصود من الزيارة هو إطلاق المفاوضات حول صفقة جديدة لإطلاق سراح الرهائن تشمل حماس.

 

تشير الجارديان إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء آخرين في الحكومة تدخلوا، ومنعوا ديفيد بارنيا، رئيس الموساد، من السفر إلى قطر. وأثار القرار استياء عائلات الرهائن، الذين عبروا عن صدمتهم وإحباطهم إزاء النكسة الملحوظة في عملية التفاوض.

 

دعت العائلات في بيان لها إلى "وضع حد فوري لجمود المفاوضات"، معربة عن سخطها مما تعتبره لامبالاة وركود. ووصفوا الوضع بأنه "لعبة روليت روسية يومية يتم من خلالها إبلاغ العائلات بمقتل رهينة في الأسر". 

 

كشفت إسرائيل مؤخرا أنه من بين حوالي 138 رهينة يعتقد أن حماس تحتجزهم في غزة، تأكد مقتل 19 منهم. وبحسب ما ورد قُتل بعضهم في 7 أكتوبر، وتم نقل جثثهم إلى غزة، بينما لقي آخرون حتفهم أثناء الأسر في القطاع الساحلي.

 

من بين الحوادث البارزة مقتل الرهينة سحر باروخ البالغة من العمر 25 عامًا خلال مهمة إنقاذ فاشلة قام بها جيش الدفاع الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن مقتل جوشوا لويتو موليل، وهو طالب زراعة تنزاني يبلغ من العمر 21 عامًا، تم اختطافه من كيبوتس ناحال عوز، في الأسر.

 

سط تصعيد الهجوم البري والجوي في غزة، أدى القتال الإسرائيلي المكثف في المناطق الحضرية في المواقع الرئيسية إلى زيادة المخاوف بشأن سلامة الرهائن. وعلى الرغم من إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة خلال هدنة استمرت أسبوعًا وانتهت في الأول من ديسمبر/كانون الأول، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا محتجزين.

 

مما يبرز تعقيد المفاوضات العلاقات المتوترة بين عائلات الرهائن ورئيس الوزراء نتنياهو. وكشف اجتماع عقد مؤخرا بينهم وبين مجلس الحرب الإسرائيلي عن خلافات متوترة، حيث أعربت ابنة أحد الرهائن عن مخاوفها من أن أولئك الذين ما زالوا محتجزين "يعيشون في وقت ضائع".

 

رغم أن قنوات الاتصال غير الرسمية بين حماس وإسرائيل، والتي ييسرها الوسيطان قطر ومصر، تظل مفتوحة، فإن إحراز تقدم جوهري يبدو بعيد المنال. وما تردد عن رفض حماس المشاركة في المفاوضات بينما تستمر الأعمال العدائية يزيد من تعقيد الوضع، مما يجعل مصير الرهائن المتبقين غير مؤكد.

 

رئيس الموساد جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي سراح الرهائن حماس

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