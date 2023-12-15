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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم قطع الكهرباء عن مدينة طوخ و9 مناطق تابعة لهذا السبب

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء

أعلنت شركة الكهرباء بطوخ في محافظة القليوبية عن انقطاع الكهرباء اليوم الجمعة من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 11 صباحا، وفصل تغذية الكهرباء عن محول 1 ومحول 2، نظرًا لأعمال الصيانة التي ستتم بمحطة المحولات.
وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالفصل التي يجري بها أعمال الصيانة هي مدينة طوخ بالكامل والوحدات المحلية في مشتهر والدير وميت كنانة وإكياد دجوى وطنط الجزيرة وبلتان والعمار، وثلاجة العدوى ومحطة مياه العبادلة 1-2.
وأهابت شركة الكهرباء بالمستشفيات والمخابز بالمناطق المتأثرة اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة فصل التيار الكهربائي وتوفير تغذية بديلة خلال فترة الفصل وأنه سيتم العمل على إعادة التيار الكهربائي بمناطق الفصل فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

 

طوخ القليوبية محافظة القليوبية الكهرباء تغذية الكهرباء

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