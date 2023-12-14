الشاعر فارس قطرية: لا أنظر لموضوع التريند.. وألقي الشعر بعفوية

أكد الشاعر فارس قطرية، أنه عند إلقائي الشعر، لا أنظر لموضوع “التريند”، مشيرا إلى أنه أعمل على إلقاء الشعر بعفوية، وأن أكون قدوة حسنة، معلقا “لا أبحث عن الشهرة والأضواء”.

وقال فارس قطرية، خلال لقاء له لبرنامج “كلام ما بينا”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مي البحيري”، أن العائلة سواء الأب والأم والأخ والأخت، هي السند في الحياة، مؤكدا أنه لابد على الإنسان أن يحسن معاملتهم

وانتقد فارس قطرية، الاسر التى تربى ابنائها وتزرع فى انفسهم حب المال دون التفرقة بين الحلال والحرام، معقبا:" الحرامى لو صبر قبل ما يسرق كان رزقة جاله بالحلال