قبل مواجهة المصري البورسعيدي.. أحمد حسن يفجر مفاجأة غير سارة لجماهير الزمالك

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق مفاجأة غير سارة لجماهير الزمالك.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: استبعاد الونش من القائمة النهائية للزمالك أمام المصري البورسعيدي

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة المصري كالتالي

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد رفاعي وعبد الله جمعة وعمرو السيسي و محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك زيه البديل باللون الأزرق في مباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس بإستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ارتداء فريق الزمالك للزي البديل في لقاء اليوم أمام المصري بسبب ارتداء الفريق البورسعيدي زيه باللون الأبيض.