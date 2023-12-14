إجراء غريب من نتنياهو بشأن الرهائن الإسرائيليين لدى حماس

التقى رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، برئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سابولاريك، وقدم لها صندوقا يحتوي على جميع الأدوية التي يحتاجها الرهائن الإسرائيليون المحتجزون لدى حماس في قطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال نتنياهو: “أنا متأكد من أنه يمكنك إيجاد طرق لتسليمهم هذه الأدوية”.

جاءت هذه الخطوة علي الرغم من عدم تمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الرهائن في قطاع غزة، ورفض حركة حماس لمثل هذه الخطوة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نتنياهو، إن إسرائيل ستقاتل حتى القضاء على حماس وتحقيق النصر الكامل.

وأضاف نتنياهو، في ختام اجتماعه مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان: "لقد قلت لأصدقائنا الأمريكيين إن مقاتلينا الأبطال لم يسقطوا سدى .. ومن خلال الألم العميق الناجم عن سقوطهم، نحن أكثر تصميمًا من أي وقت مضى على مواصلة القتال حتى يتم القضاء على حماس.. حتى النصر الكامل".

وقال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي: "أريد أن أوضح أن عودة الرهائن لدينا هي هدف رئيسي… نحن لن نتخلى عنهم ولو للحظة واحدة”.