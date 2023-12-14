حماس تدعو لتشكيل قيادة وطنية لإدارة فلسطين

أكد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس أسامة حمدان، أن إعلان الإدارة الأمريكية وبريطانيا فرض عقوبات على كوادر حماس يأتي في سياق التواطؤ مع الاحتلال.

وقال القيادي في حماس في تصريحات له اليوم،: لا تبحثوا في مستقبل غزة بعد الحرب بل ابحثوا في مستقبل الكيان الصهيوني.

وأضاف أسامة حمدان: قيادة الشعب الفلسطيني أمر داخلي يقرره الشعب الفلسطيني وندعو لتشكيل قيادة وطنية.

وتابع: موقف الحركة كان ولا يزال عدم الاعتراف بالعدو الصهيوني على أي جزء من أرضنا فالكيان الصهيوني مؤقت وسيزول.

وأتم القيادي في حماس: ما يقع في غزة جريمة حرب والإدارة الأمريكية باتت تدرك أن نتنياهو يجرها لمأزق كبير.