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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يعطي رئيس الموساد كامل الحرية لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس.. تفاصيل

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤول سياسي، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعطى رئيس الموساد كامل الحرية في العمل للإفراج عن الرهائن.

وأوضحت أن “تعليمات نتنياهو لرئيس الموساد تشمل لقاء الوسطاء بهدف تحرير الرهائن”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نتنياهو، إن إسرائيل ستقاتل حتى القضاء على حماس وتحقيق النصر الكامل.

وأضاف نتنياهو، في ختام اجتماعه مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان: "لقد قلت لأصدقائنا الأمريكيين إن مقاتلينا الأبطال لم يسقطوا سدى .. ومن خلال الألم العميق الناجم عن سقوطهم، نحن أكثر تصميمًا من أي وقت مضى على مواصلة القتال حتى يتم القضاء على حماس.. حتى النصر الكامل".

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وقال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي: "أريد أن أوضح أن عودة الرهائن لدينا هي هدف رئيسي… نحن لن نتخلى عنهم ولو للحظة واحدة”.

حماس الموساد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو

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