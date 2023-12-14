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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عزاء جدة الإعلامية غادة فتحى .. صور

صدى البلد

توفيت بثينة زكي الشوربجي جدة الإعلامية غادة فتحى خطيبة المطرب محمد رشاد السابقة .

وحرص عدد من  الأهل والأصدقاء  على تقديم واجب العزاء  في مسجد آل رشدان عقب صلاة المغرب في تمام الساعة الخامسة حتى الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس 14 ديسمبر.

حرصت غادة فتحي، خطيبة الفنان محمد رشاد، على نشر فيديو لتوضيح قصة انفصالهما، وسبب احتفاظها بصورهما حتى الآن عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت غادة فتحي خلال الأيام الماضية على انفصالها عن محمد رشاد من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع"انستجرام".

وقالت غادة فتحي : "أنا مكنتش عايزة أطلع أتكلم في الموضوع أو وأشارت غادة فتحي إلى أنها لا تركز في هذه الأمور، وتنصب تركيزها فقط على عملها، والتطوير في مجالها والتوفيق فقط.أعمل فيديو، بس سمعت نصيحة اللي حواليا، مشمعنى إن حد فينا صرح بالانفصال الأول يبقى هو اللي سايب التاني".

وأشارت غادة فتحي إلى أنها لا تركز في هذه الأمور، وتنصب تركيزها فقط على عملها، والتطوير في مجالها والتوفيق فقط.

بثينة زكي غادة فتحى خطيبة المطرب محمد رشاد وفاة بثينة زكي

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