سرعة إصدار نتيجة التحاليل.. افتتاح معمل الأغذية بكتريولوجي بمطروح

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يرافقه الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والنائب جمال الشورى والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد، معمل الأغذية بكتريولوجي بالمعمل المشترك بمدينة مرسى مطروح.



وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم استحداث معمل البكتريولوجي أغذية بالمعمل المشترك، ويقوم المعمل بأعمال استلام عينات الأغذية سواء الوجبات الجاهزة أو الأغذية المغلفة المعروضة في الأسواق وفحصها بكتريولوجي للتأكد من خلوها من الميكروبات المسببة للتسمم الغذائي مثل بكتريا السلمونيلا والمكورات العنقودية الذهبية والفطريات والخمائر حرصا على سلامة الأغذية المتداولة في الأسواق.

واستمع محافظ مطروح لشرح حول منظومة العمل بالمعمل بدءا من استلام العينة وصولا إلى إعلان النتيجة النهائية وذلك خلال مدة تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أيام مما يوفر الوقت والجهد بدلا من سفر العينة إلى معامل القاهرة والتي كانت تستغرق نحو شهر لتظهر النتيجة.

