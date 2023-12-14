محافظ مطروح يفتتح وحدة المناظير الجراحية بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية



افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وحدة المناظير الجراحية بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية بمدينة مرسى مطروح يرافقه الدكتور مبروك سالم وكيل وزاره الصحة والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد، والنائب جمال الشورى.



حيث تم استحداث قسم مناظير بالعمليات الجراحية بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية في سابقة هي الأولى من نوعها بالمستشفى.

واستمع محافظ مطروح لشرح حول أعمال القسم الجديد وما يضيفه للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى، كما استمع لإحدى الحالات التي تم إجراء عملية لها من خلال المنظار

وأشار محافظ مطروح على استمرار الجهود المبذولة للنهوض بمنظومة الصحة والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن هذه الافتتاحات تأتى مع ذكرى احتفال محافظة مطروح بعيدها القومي في الذكرى ال108 لانتصار أبناء مطروح على الإنجليز في معركة وأدى ماجد.