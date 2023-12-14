المرصد المصري: المشاركة الكبيرة لأهالي سيناء في الانتخابات الرئاسية دليل على الاستقرار

قال محمد مرعي مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المشاركة الكبيرة من أهالي شمال سيناء في الانتخابات الرئاسية دليل على الاستقرار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت في إدارة العملية الانتخابية باحترافية كاملة".

وأشار محمد مرعي مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية،: "نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 ستزيد عن 65% وذلك وفق المؤشرات الأولية"، مضيفا: "الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت أيضا في مستوى التوعية العامة للمواطنين، وكانت جزءا من حشد المصريين للمشاركة في هذا الاستحقاق المهم، وأن يستخدموا حقهم الدستوري لاختيار رئيس مصر القادم".