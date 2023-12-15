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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوة تعريفية عن مشروع محو الأمية بكلية الحقوق جامعة عين شمس

كلية الحقوق جامعة
كلية الحقوق جامعة عين شمس

تعلن كلية الحقوق جامعة عين شمس عن إقامة ندوة تعريفية عن مشروع محو الأمية وأهدافه، حيث يعد المشروع هدفًا مهمًا ضمن أهداف خطة التنمية المستدامة لمصر 2030.

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كلية الحقوق جامعة عين شمس 

وأشارت كلية الحقوق جامعة عين شمس ، إلى أن الندوة تقام يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر ، الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة الدكتور رضا السيد عبدالحميد للمؤتمرات.

وكانت قد استقبلت الكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، سفير جمهورية التشيك بالقاهرة إيفان يوكل، يرافقه  اولدرشيخ فوندروشكا، المستشار الثقافي والإعلامي بالسفارة التشيكية بالقاهرة، بحضور الدكتور عمرو أحمد شطوري، القائم بتسيير أعمال  قسم اللغة التشيكية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم.

وخلال كلمتها استعرضت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، تاريخ تأسيس كلية الألسن وعدد برامج الساعات المعتمدة، وأكدت أن كلية الألسن هي نافذة العالم من والى مصر ومن خلالها يتم التعرف على حضارات وتاريخ الأمم المختلفة وليس اللغة فقط .

وأكدت على أن التعاون الفعال بين الكلية والسفارة التشيكية بالقاهرة يسمح بمزيد من الارتقاء بالعملية التعليمية وجذب الطلاب الوافدين للدراسة بالكلية، كذلك يسمح للشعب التشيكي بالتعرف عن قرب على الحضارة المصرية.

ومن جانبه أعرب إيفان يوكل، السفير التشيكى بالقاهرة، عن اعتزازة بكلية الألسن مشيدًا بالمستوى التعليمي الذي وجده، وقام بإهداء مكتبة الكلية مجموعة مختارة من الكتب والمراجع العلمية المخصصة لطلاب قسم اللغة التشكية بالكلية، كما بحث مع سيادتها اوجه التعاون بين السفارة والكلية في مجال دعم دراسة اللغة التشكية في مصر.

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