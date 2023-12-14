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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى يونس: قوة الأهلي أمام اتحاد جدة في اسمه وتاريخه

مصطفى يونس
مصطفى يونس

قال مصطفى يونس، لاعب النادي الأهلي السابق، إن فوز اتحاد جدة في مبارياته أمام الأهلي في النسخ السابقة ليس مقياس قبل مباراة الغد في كأس العالم للأندية، موضحا أن القلق الكبير من جماهير الأهلي من مستوى المارد الأحمر في الوقت الحالي، فضلا عن أن الدوري السعودي نُقل بشكل كبير وبالتالي اتحاد جدة فريق مختلف تماما عن النسخ الماضية. 

حديث عن مباراة الأهلي واتحاد جدة 

وأضاف مصطفى يونس، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أنه يحب الكرة السعودية ونادي اتحاد جدة كثيرًا، وهو واحد من القلائل الذي يتحدث عن أن الدوري السعودي أقوى من الدوري المصري لأن هناك 5 فرق تنافس على البطولة كل عام، وهو ما يجعل هناك منافسة شرسة، "الناس نسيت البصل ونسيت السكر وبتتكلم على الأهلي واتحاد جدة". 

وتابع، أن قوة النادي الأهلي في اسمه وتاريخه وروح الفانلة الحمراء، "أنا ممكن أخسر بس أبقى عملت اللي عليا، النادي الأهلي وصل للقمة في السنوات الأخيرة وخد 5 بطولات في سنة واحدة وهذا إنجاز لم يحدث من قبل". 

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