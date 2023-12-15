مقطع فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لقائد كتيبة في لواء غولاني الإسرائيلي وبعض الضباط

وثق مقطع فيديو انتشر سريعا بين رواد السوشيال ميديا عبر تطبيق اليوتيوب الكثير من الجدل حيث وثق اللحظات الأخيرة التي سبقت مقتل قائد كتيبة في لواء غولاني الإسرائيلي وذلك قبل أن يقتل مع 7 ضباط وجنود في حي الشجاعية



وتعد هذه هي من أكبر خسائر بصفوف القوات الإسرائيلية وذلك بعد نصب كمين لهم وقد ذكر الجيش الإسرائيلي أن أغلب القتلى قد سقطوا بحي الشجاعية وذلك بمدينة غزة شمال القطاع فقد تم نُصب كمين للقوات وذلك وهي تحاول القيام بإنقاذ مجموعة أخرى من الجنود الذين قد هاجموا المقاتلين في أحد المباني.

وقد ظهر الجنود في مقطع الفيديو قبل مقتلهم وهم يتناولون الطعام ويتحدثون عن انتصارتهم التي قد حققوها وبعض خطط القصف القادمة.