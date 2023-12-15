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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبدالمنعم سعيد: الإخوان شوهوا 30 يونيو في أمريكا

صدى البلد

قال عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن مصر عانت من مشكلة بعد 30 يونيو بعدما نجح الإخوان في عمل تركيبة أنها انقلاب عسكري وروجوا لها في الغرب.

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وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أمريكا لم تر التجربة التي نتحدث عنها ورؤية مصر 2030، والتي أصابت السعودية بعدنا  رغم الكلام الذي كان يقال عن القيادة في السعودية ولكن اليوم النظرة تغيرت بسبب الانجازات التي قامت بها السعودية للنساء والبناء.

وتابع، أن أمريكا تتحدث عن كلام الإخوان حول العاصمة الإدارية الجديدة ويقولون إن الدولة أنفقت المليارات فيها، مؤكدًا أن الكثير من الحقائق في مصر غير متداولة في أمريكا لأنها كبيرة وكذلك أوروبا الغربية كبيرة ومن الممكن أن تتحول كذبة لحقيقة.

وأشار إلى أنه عندما يكون هناك أحداث فإنهم يتساءلون ماذا ستفعل مصر؟، ففي حرب غزة مصر بدأت بمؤتمر السلام الدولي وقالت إن حل هذه المشكلة هو مشروع للسلام وهذا الكلام تم الذهاب به للسعودية ومن بعدها بدأ الكلام يزيد في أمريكا عن حل الدولتين.

سعيد عبد المنعم سعيد مصر اخبار التوك شو الإخوان

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