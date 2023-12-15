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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو لأصغر صحفية فلسطينية مع وائل دحدوح يثير الجدل ..شاهد

مقطع فيديو لأصغر
مقطع فيديو لأصغر صحفية فلسطينية مع وائل دحدوح يثير الجدل

أثار مقطع فيديو حصد آلاف المشاهدات عبر تطبيق اليوتيوب الكثير من الإعجاب لدى السوشيال ميديا فقد وثق المقطع مدى الصبر والعزيمة التي يتمتع بها أفراد الشعب سواء من النساء أو الرجال أو الأطفال .

فقد وثق المقطع طفلة فلسطينية تسمى “لمى” تجري حوارا مع وائل الدحدوح مراسل الجزيرة  وذلك بابتسامة تملأ وجهها وملامح أمل تملآ عيونها بالنصر القريب مثلها مثل الكثير من الأطفال الفلسطينين رغم الظروف التي مر بها الشعب الفلسطيني منذ بدء الهجمات الإسرائيلية منذ بداية شهر أكتوبر الماضي .

ظهرت الطفلة عبر المقطع وهي تتساءل "شو رسالتك يا عمو وائل؟" أشار إلى أن الشعب الفلسطيني يمر بفترة عصيبة إلا أنه يرى أن الشعب الفلسطيني شعب صامد وبالتأكيد سيخرج من تلك المحنة .

تطبيق اليوتيوب الهجمات الإسرائيلية الشعب الفلسطيني

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