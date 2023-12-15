درة بلوك «سبعيناتي» مثير| شاهد

خطفت الفنانة درة أنظار متابعيها في أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".



وتألقت درة بإطلالة أنوثية، حيث ارتدت بلوزة باللون الابيض مع جيب باللون الأصفر أبرز رشاقة خصرها، ووضعت لمسات من المكياج الناعم مرتكزًا على الكحل لتبرز جمال عينيها وأحمر الشفاة.

وعلقت درة علي الصورة: "كنت أتمنى أن أعيش في فترة الستينيات والسبعينيات التي كلها بساطة وبهجة وابداع في كل شيء":



ومن أهم أعمال درة مسلسل "المتهمة" ويتكون من 10 حلقات، ويشاركها البطولة الفنان دياب، ومها نصار وعلي الطيبوإخراج تامر نادي، حيث ينتمي لنوعية التشويق والرعب والإثارة، وتجسد درة خلال الأحداث شخصية نورهان التيتتعرض للعديد من المشاكل وهي متهمة بجريمة قتل تحاول الهروب منها طوال الأحداث.