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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضحايا من أفراد الأمن.. هجوم عنيف على مركز شرطة في إيران| فيديو

الشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية

قتل ما لا يقل عن 12 شخصا وأصيب آخرين في هجوم من مسلحين على مركز للشرطة في إيران.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال التلفزيون الحكومي إن مسلحي البلوش هاجموا مركز شرطة في جنوب شرق إيران، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل 12 من أفراد الأمن وإصابة العديد.

وأضافت وسائل الإعلام الحكومية أن العديد من أعضاء جماعة جيش العدل المسلحة قتلوا أيضا في الاشتباكات التي تلت ذلك في بلدة راسك في مقاطعة سيستان بلوشستان الفقيرة.

وقال نائب الحاكم العام لمقاطعة سيستان وبلوشستان، علي رضا مرحماتي، اليوم الجمعة، إن 12 من ضباط الشرطة الإيرانيين استشهدوا في مقاطعة سيستان وبلوشستان في هجوم إرهابي ليلة الخميس في مقاطعة راسك.

وسكان المقاطعة المتاخمة لأفغانستان وباكستان ذات الأغلبية السنية، على النقيض من معظم الإيرانيين، الشيعة. ولطالما كانت موقعا لاشتباكات متكررة بين قوات الأمن والمسلحين السنة، وكذلك مهربي المخدرات.

وأعلنت الجماعة المسلحة جيش العدل، التي تقول إنها تسعى إلى حقوق أكبر وظروف معيشية أفضل للأقلية العرقية البلوخية، مسؤوليتها عن العديد من الهجمات في السنوات الأخيرة على قوات الأمن الإيرانية في المقاطعة.

أفراد الأمن أفغانستان سيستان بلوشستان

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