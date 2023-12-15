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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العدد الأكبر منذ 33 عاما.. تشيلي تدمر 25 ألف قطعة سلاح| شاهد

صدى البلد

دمرت الحكومة في تشيلي، ما يزيد عن 25 ألف قطعة سلاح ناري، حيث ضبطت الشرطة والمحاكم 8 آلاف منها.

وتسعى تشيلي إلى منع وقوع الأسلحة في أيدي المجرمين، والحد من المخاطر المرتبطة بحيازة الأسلحة في الداخل في تشيلي.

تدمير أكبر عدد من الأسلحة منذ 33 عاما

وقال الرئيس جابرييل بوريتش، إن عدد الأسلحة والملحقات التي تم تدميرها، هو الأكبر منذ عام 1990، وجاء ذلك عبر تقرير عرضته فضائية «يورو نيوز».

وأضاف: "أنا متأكد أن الدولة التي يقع فيها عدد أقل من الأسلحة في الأيدي الخطأ؛ هي دولة أكثر أمانًا".

وواصل: "لهذا السبب، سندمر اليوم 25 ألف قطعة سلاح وغيرها من الملحقات، وهو ما يعني أكبر كمية من الأسلحة تم تدميرها منذ عام 1990".

تشيلي يورونيوز الأسلحة توك شو صدى البلد 25 ألف قطعة سلاح

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