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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد استشهاد الأطفال في غزة.. رئيس تشيلي يتهم إسرائيل بـ الوحشية

رئيس تشيلي
رئيس تشيلي

وصف رئيس تشيلي جابرييل بوريتش تصرفات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بـ"القسوة الوحشية" بعد استشهاد عدد كبير من الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة على يد قوات الكيان الصهيوني.

وقال بوريتش عبر صفحته على تطبيق “انستجرام"، في تعليقه على الأنباء حول حصيلة الضحايا بين الأطفال الفلسطينيين: "قسوة وحشية من نتنياهو وحكومته".

وأفادت المديرة التنفيذية لصندوق اليونيسيف، كاترين راسل، سابقًا، بمقتل أكثر من 5.3 ألف طفل في قطاع غزة خلال الأيام الـ48 للقصف الإسرائيلي، واصفة القطاع بأنه أكثر مكان خطورة بالنسبة للأطفال.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال حجاري، أعلن الأحد، أن القوات الإسرائيلية توسع عملياتها البرية لتشمل كامل قطاع غزة.

وقال حجاري في مؤتمر صحفي، إن الجيش الإسرائيلي يستأنف ويوسع عمليته البرية ضد معاقل حماس في جميع أنحاء قطاع غزة.

وشدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على "أهمية المساعدة الجوية التي تقدمها القوات الجوية للقوات البرية"، قائلاً إن الضربات الجوية ضد مقرات حماس ومنشآت تصنيع الأسلحة والأنفاق ومواقع إطلاق الصواريخ تحد من التهديدات التي تواجه العملية البرية.

وأضاف هاجاري: "سياستنا واضحة سنضرب بقوة أي تهديد ضد أراضينا".

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