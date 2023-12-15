تعليمات عاجلة من جامعة عين شمس بشأن جداول الفصل الدراسي الأول

تستعد جامعة عين شمس بكل حماس وتركيز لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث تهدف الجامعة إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة ومريحة للطلاب لضمان تحقيق أفضل النتائج الأكاديمية، وتأتي هذه الاستعدادات النهائية في إطار الرؤية الاستراتيجية للجامعة في تطوير التعليم العالي وتعزيز جودة التعليم.



صرح الدكتور خالد قدري عميد الكلية بعين شمس، بأنه تم إعداد الجدول النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول دور يناير وإعلانه للطلاب، وتم تجهيز لجان الامتحانات بالكلية لاستقبال الطلاب الممتحنين والتي سُتعقد في لجان مراعية للإجراءات الوقائية.

وأكد ، على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد داخل اللجان للإجابة على الاستفسارات، والتأكيد على العيادات الخاصة بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الأمتحانات لمواجهة أي طوارئ طبية، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.

وقالت الدكتورة اميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس ، إن الكلية أعدت كافة جداول الامتحانات، لافتة إلى أن الكلية قامت بنشر الجداول على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الكلية لمعرفة الجداول اضغط هنا .

وأوضحت الدكتورة أميرة يوسف خلال تصريحاتها لموقع “صدى البلد” ، أن الامتحانات ستقام بنظام البابل شيت ،مؤكدة أن الامتحانات تبدأ من التاسعة صباحا وعلي ثلاث فترات يوميا لتنتهي في الخامسه عصرا ، لافته إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تواجد أستاذ المادة يوميا للرد على أسئلة واستفسارات الطلاب ، لافته إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز القاعات وإعلان الجداول.

وأشارت إلى أن الكلية كلها مراقبة بالكاميرات واللجان الامتحانية ستكون مراقبة بالكاميرات ، محذرة الطلاب من الغش وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى محاولة للغش والتعامل بمنتهى الحسم.



موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

ويستعرض موقع “صدي البلد” موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالجامعات الحكومية للطلاب في السطور التالية، والتي جاءت على النحو التالي:



تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 25 يناير 2024.

تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي اعتبارا من السبت 27 يناير 2024