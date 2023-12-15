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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المستقلين الجدد: الانتخابات الرئاسية انتصرت لمبدأ قاضي على كل صندوق

هشام عناني
هشام عناني

أكد حزب المستقلين الجدد أن إصرار الهيئة الوطنية للانتخابات علي إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل يوم 17 يناير هو إعلاء لمبدأ قاضي علي كل صندوق.

وأكد دكتور هشام عناني بأننا نثمن إصرار الهيئة الوطنية للانتخابات علي ينتهي الجدول الزمني للانتخابات قبل يوم 17 يناير حتى تكون العملية الانتخابية الرئاسية برمتها تحت إشراف القضاء لا سيما أن دستور 2014 نصا علي أن الإشراف القضائي تنتهي مدته يوم 17 يناير 2024.
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وأضاف عناني أن حرص الهيئة علي إعلاء هذا المبدأ جعلها عند زيادة الإقبال حتى في المناطق والمحافظات البعيدة دفعت بأعداد إضافية من القضاة الإجلاء.

ويؤكد الحزب ان الهيئة الوطنيه للانتخابات قد قطعت الطريق علي كل المشككين قبل اجراء الانتخابات وهو التشكيك الذي تم القضاء عليه تماما بحرص وسيطره القضاه علي العمليه الانتخابية برمتها.

الانتخابات الرئاسية نتائج الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات هشام عنانى العملية الانتخابية

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