عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جرائم حرب.. نيويورك تايمز تفضح جيش الاحتلال بصور من الأقمار الصناعية| شاهد

مقابر في غزة هدمها
مقابر في غزة هدمها الاحتلال

نشرت صحيفة نيويورك تايمز، صورا، التقطت بالأقمار الصناعية، تُظهر جيش الاحتلال الإسرائيلي وقد ألحق أضرارا، ودمر 6 مقابر في قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة.

وتعتبر قوانين النزاع المسلح، أن التدمير المتعمد للمواقع الدينية دون ضرورة عسكرية؛ جريمة حرب.

ففي حي الشجاعية في قطاع غزة- حيث اندلع القتال العنيف في الأيام الأخيرة- دمرت القوات الإسرائيلية جزءا من المقبرة التونسية؛ لإنشاء موقع عسكري مؤقت.

ووفقا لـ"نيويورك تايمز"، يبدو أن إسرائيل تستخدم مقبرة واحدة على الأقل كقاعدة مؤقتة للمركبات العسكرية؛ حيث تظهر صورة قمر صناعي مركبات مدرعة وتحصينات ترابية على ما كان قبور سليمة قبل أيام.

وتقول الصحيفة الأمريكية إنه على الأقل في بعض الحالات تم هدم المواقع وتحويلها إلى قواعد عمليات، في وجود مدرعات وتحصينات.

وتشير الصحيفة إلى أن القانون الدولي ينظر إلى تدمير المواقع الدينية على أنه جرائم حرب محتملة إذا لم يكن العمل ضروريا.

ولم يرد جيش الاحتلال على أسئلة صحيفة “التايمز” حول سبب هدم المقبرة، وما إذا كان قد اتخذ أي احتياطات لحماية المواقع الدينية في غزة.

ودمرت المركبات العسكرية الإسرائيلية العشرات من المقابر، في أوائل ديسمبر، بجوار موقع إسرائيلي قائم على بعد نصف ميل إلى الشمال الغربي من المقبرة التونسية، ويظهر مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي يوم الأحد، أن الجنود يشاركون على ما يبدو في القتال في المنطقة.

وفي نفس اليوم، في حي جباليا في مدينة غزة، أظهرت صور الأقمار الصناعية مسارات جديدة ومركبات عسكرية محتملة في مقبرة الفالجة. وتظهر لقطات الفيديو اللاحقة الأضرار التي لحقت بالمقابر ولكن لا توجد مواقع عسكرية ثابتة.

ومن المحتمل أنه تم إنشاء موقع عسكري في مقبرة في بيت حانون، أيضا في شمال غزة.

ولا تظهر أي مركبات عسكرية على صورة القمر الصناعي، ولكن التحصينات الأرضية مماثلة لتلك التي أنشأتها القوات الإسرائيلية في عشرات الأماكن في غزة. ولم تستخدم مواقع الحماية هذه إلا لفترة زمنية محدودة حيث يتحرك الهجوم البري أعمق في غزة.

وكانت المقابر الأخرى التي قالت صحيفة التايمز إنها دمرت أيضا من قبل القوات الإسرائيلية في الشيخ إجلين، وهو حي في مدينة غزة، وبيت لاهيا، وهي مدينة في أقصى شمال غزة.

الاحتلال الاسرائيلي الاقمار الصناعية القوات الإسرائيلية المركبات العسكرية القانون الدولي القتال العنيف جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال جريمة حرب جرائم حرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

1000 جنيه|تحرك صادم في سعر الذهب خلال ساعات وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي السابق يوقع رسميا للزمالك سرا .. تفاصيل

انهيار مفاجئ لسعر الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. وهذا ثمنه الآن بالبنوك

البطانة أزمة المهرجان.. شاهد فستان هيدي كرم المثير للجدل على السوشيال ميديا

قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

اظبطها الآن|تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

توصيات قوية للملتقى الفقهي لمركز الأزهر العالمي لدعم القضية الفلسطينية و"الهدهد": مواقف الأزهر غصة في حلق الكيان الصهيوني.. صور

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

سياسيون وخبراء لـ "أ ش أ": اصطفاف وطني كبير لتأييد تحذير الرئيس السيسي من أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر

مدبولي: أنفقنا 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات

مدبولي: إنفاق 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات ماضية

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

ترشيحاتنا

7 أسباب تمنع الرزق .. احترس هذه الأخطاء تفعلها تضيق أرزاقك

حجازي أساسي.. تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية

ما حكم بيع الأعضاء أو التبرع بها ؟.. اعرف رأي الشرع

خطيب الجامع الأزهر: 70% من مساعدات غزة قادمة من مصر

إذا أصابه العسر.. خطيب المسجد الحرام يحذر من 10 أفعال وقت الكرب

قديم ومفبرك.. مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو عصابة الأطفال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق| سعر فستان صبا مبارك في افتتاح مهرجان الجونة.. تعرف عليه

تسببت في وفاة عمرو عبدالحق.. الفرق بين الذبحة الصدرية والأزمة القلبية

إطلالة عصرية.. فستان إلهام شاهين تتألق في في موناكو .. شاهد

سعر فستان بسنت شوقي في افتتاح مهرجان الجونة يثير ضجة.. شاهد

فيديو

قرار عاجل تجاه السكر.. ضربة قوية للتجار بعد قضية فساد التموين

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات من حالة الطقس

فرح منة طه ومحمد دسوقي .. ليلة زفاف تثير الجدل في الشارع المصري| فيديوجراف

إحنا نخوف أي حد.. ماذا قال كهربا عن لقاء اتحاد جدة؟.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ