جرائم حرب.. نيويورك تايمز تفضح جيش الاحتلال بصور من الأقمار الصناعية| شاهد

نشرت صحيفة نيويورك تايمز، صورا، التقطت بالأقمار الصناعية، تُظهر جيش الاحتلال الإسرائيلي وقد ألحق أضرارا، ودمر 6 مقابر في قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة.

وتعتبر قوانين النزاع المسلح، أن التدمير المتعمد للمواقع الدينية دون ضرورة عسكرية؛ جريمة حرب.

ففي حي الشجاعية في قطاع غزة- حيث اندلع القتال العنيف في الأيام الأخيرة- دمرت القوات الإسرائيلية جزءا من المقبرة التونسية؛ لإنشاء موقع عسكري مؤقت.

ووفقا لـ"نيويورك تايمز"، يبدو أن إسرائيل تستخدم مقبرة واحدة على الأقل كقاعدة مؤقتة للمركبات العسكرية؛ حيث تظهر صورة قمر صناعي مركبات مدرعة وتحصينات ترابية على ما كان قبور سليمة قبل أيام.

وتقول الصحيفة الأمريكية إنه على الأقل في بعض الحالات تم هدم المواقع وتحويلها إلى قواعد عمليات، في وجود مدرعات وتحصينات.

وتشير الصحيفة إلى أن القانون الدولي ينظر إلى تدمير المواقع الدينية على أنه جرائم حرب محتملة إذا لم يكن العمل ضروريا.

ولم يرد جيش الاحتلال على أسئلة صحيفة “التايمز” حول سبب هدم المقبرة، وما إذا كان قد اتخذ أي احتياطات لحماية المواقع الدينية في غزة.

ودمرت المركبات العسكرية الإسرائيلية العشرات من المقابر، في أوائل ديسمبر، بجوار موقع إسرائيلي قائم على بعد نصف ميل إلى الشمال الغربي من المقبرة التونسية، ويظهر مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي يوم الأحد، أن الجنود يشاركون على ما يبدو في القتال في المنطقة.

وفي نفس اليوم، في حي جباليا في مدينة غزة، أظهرت صور الأقمار الصناعية مسارات جديدة ومركبات عسكرية محتملة في مقبرة الفالجة. وتظهر لقطات الفيديو اللاحقة الأضرار التي لحقت بالمقابر ولكن لا توجد مواقع عسكرية ثابتة.

ومن المحتمل أنه تم إنشاء موقع عسكري في مقبرة في بيت حانون، أيضا في شمال غزة.

ولا تظهر أي مركبات عسكرية على صورة القمر الصناعي، ولكن التحصينات الأرضية مماثلة لتلك التي أنشأتها القوات الإسرائيلية في عشرات الأماكن في غزة. ولم تستخدم مواقع الحماية هذه إلا لفترة زمنية محدودة حيث يتحرك الهجوم البري أعمق في غزة.

وكانت المقابر الأخرى التي قالت صحيفة التايمز إنها دمرت أيضا من قبل القوات الإسرائيلية في الشيخ إجلين، وهو حي في مدينة غزة، وبيت لاهيا، وهي مدينة في أقصى شمال غزة.