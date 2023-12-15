إصابة مُراسِلَين لقناة الجزيرة خلال تغطيتهما للأحداث بمدرسة في خان يونس

أصيب الصحفي وائل الدحدوح، مراسل قناة الجزيرة، اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، خلال تغطيته قصفًا استهدف مدرسة حيفا في خان يونس.

وقال مراسل الجزيرة، إن المصور بقناة الجزيرة سامر أبو دقة، مصاب ومحاصر داخل مدرسة حيفا، ولم يُنقل للمستشفى بعد.

وأعلنت حركة "كتائب القسام"، في وقت سابق من اليوم، تفجير منزل بالعبوات الناسفة تحصن فيه جنود الاحتلال شرقي خان يونس، مؤكدة “أوقعناهم بين قتيل وجريح”.

وأصيب 10 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات في قطاع غزة، مشيرة إلى أن 6 منهم بحالة حرجة.

وقبل قليل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وفاة جندي خلال القتال هذا الصباح في جنوب قطاع غزة، ليصل عدد القتلى من القوات في الهجوم البري ضد حماس إلى 118.

وأشارت قوات الاحتلال إلى أن الجندي المتوفي هو الرقيب من الدرجة الأولى شاي أوريل بيزيم، 23 عاما، وهو قائد دبابة في الكتيبة التاسعة للواء المدرع 401، من عين هاناتزيف.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، قصف الحشود العسكرية للاحتلال في شمال غرب قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون

ونقلت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن المرحلة الحالية للحرب في غزة ستنتهي خلال أسبوعين أو ثلاثة.

من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يريد من إسرائيل التركيز على إنقاذ أرواح المدنيين، وذلك عند سؤاله، الخميس، هما إذا كان يريد من إسرائيل تقليص نطاق هجومها على غزة بحلول نهاية هذا العام.

وقال بايدن رداً على سؤال من صحفي: "أريدهم أن يركزوا على كيفية إنقاذ أرواح المدنيين، لا أن يتوقفوا عن ملاحقة حماس، لكن بأن يكونوا أكثر حذراً".