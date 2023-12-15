عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة مُراسِلَين لقناة الجزيرة خلال تغطيتهما للأحداث بمدرسة في خان يونس

صدى البلد

أصيب الصحفي وائل الدحدوح، مراسل قناة الجزيرة، اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، خلال تغطيته قصفًا استهدف مدرسة حيفا في خان يونس.

وقال مراسل الجزيرة، إن المصور بقناة الجزيرة سامر أبو دقة، مصاب ومحاصر داخل مدرسة حيفا، ولم يُنقل للمستشفى بعد.

وأعلنت حركة "كتائب القسام"، في وقت سابق من اليوم، تفجير منزل بالعبوات الناسفة تحصن فيه جنود الاحتلال شرقي خان يونس، مؤكدة “أوقعناهم بين قتيل وجريح”.

وأصيب 10 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات في قطاع غزة، مشيرة إلى أن 6 منهم بحالة حرجة.

وقبل قليل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وفاة جندي خلال القتال هذا الصباح في جنوب قطاع غزة، ليصل عدد القتلى من القوات في الهجوم البري ضد حماس إلى 118.

وأشارت قوات الاحتلال إلى أن الجندي المتوفي هو الرقيب من الدرجة الأولى شاي أوريل بيزيم، 23 عاما، وهو قائد دبابة في الكتيبة التاسعة للواء المدرع 401، من عين هاناتزيف.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، قصف الحشود العسكرية للاحتلال في شمال غرب قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون

ونقلت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن المرحلة الحالية للحرب في غزة ستنتهي خلال أسبوعين أو ثلاثة.

من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يريد من إسرائيل التركيز على إنقاذ أرواح المدنيين، وذلك عند سؤاله، الخميس، هما إذا كان يريد من إسرائيل تقليص نطاق هجومها على غزة بحلول نهاية هذا العام.

وقال بايدن رداً على سؤال من صحفي: "أريدهم أن يركزوا على كيفية إنقاذ أرواح المدنيين، لا أن يتوقفوا عن ملاحقة حماس، لكن بأن يكونوا أكثر حذراً".

الجهاد الإسلامي الفلسطينية الجهاد الإسلامي الفلسطيني الجهاد الإسلامي الهجوم البري الاحتلال الاسرائيلي الجناح العسكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

1000 جنيه|تحرك صادم في سعر الذهب خلال ساعات وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي السابق يوقع رسميا للزمالك سرا .. تفاصيل

هنتقم منك انتي وبنتك.. مفاجآت جديدة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي

انهيار مفاجئ لسعر الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. وهذا ثمنه الآن بالبنوك

قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

اظبطها الآن|تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

تحصن داخله جنود الاحتلال.. كتائب القسام تفجر منزلا بالعبوات الناسفة في خانيونس

صحف السعودية|صندوق النقد يحذر البنوك المركزية من إنهاء المعركة ضد التضخم.. الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية.. تغريم 8 مستثمرين تلاعبوا في سوق الأسهم

البحرية البريطانية تعلن إخماد حريق سفينة الحاويات السويسرية في البحر الأحمر

مسؤول أمريكي: المدمرة ماسون في الطريق لمساعدة السفينة المتضررة بالبحر الأحمر

للمرة الثانية.. شركة أمن بحري بريطانية: استهداف سفينة سويسرية قبالة سواحل اليمن

قيادي بحماس: معركة طوفان الأقصى تعيد ترتيب البيت الفلسطيني

البحرية البريطانية تفتح التحقيق في تقارير حادث سفينة ليبيريا

سوليفان يدرس مع أبو مازن طرق تطبيق حل الدولتين| تفاصيل

ترشيحاتنا

أرخص سيارات صينية رياضية في مصر.. اركب جديد

أخبار الفن| وفاة مطرب كبير على المسرح.. وفنانة تتعرض لحادث سير مروع

تعاون صيني إماراتي في مشاريع نووية.. تفاصيل

إصابة مُراسِلَين لقناة الجزيرة خلال تغطيتهما للأحداث بمدرسة في خان يونس

صافرات الانذار تدوي في مستوطنات الحدود اللبنانية.. جانتس يحذر العالم من حزب الله

خالد أبوبكر : معي رسالة من سيدة مصرية إلى رئيس مجلس الوزراء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. فستان ياسمين رئيس في افتتاح مهرجان الجونة.. شاهد .. سبب وفاة رئيس نادي النصر

خد بالك.. هذه الأعراص دليل على أنك تعاني من الأرق

بملابس جريئة.. إليسا تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

رئيس أركان القوات المسلحة يعود إلى مصر بعد زيارة رسمية لإيطاليا| صور

فيديو

انفلات الأسعار.. نصيحة عاجلة من صناعة الذهب وهذا ثمن عيار21.. فيديو

قرار عاجل تجاه السكر.. ضربة قوية للتجار بعد قضية فساد التموين

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات من حالة الطقس

فرح منة طه ومحمد دسوقي .. ليلة زفاف تثير الجدل في الشارع المصري| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ