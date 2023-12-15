عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانية بريطانية: القصف الإسرائيلي في غزة غير مقبول ويجب وقف إطلاق النار

غزة
غزة

قالت كلوديا ويب، عضو البرلمان البريطاني، إنَّ القصف الإسرائيلي في غزة غير مقبول، و70% من المباني في شمال القطاع دُمرت، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، مساء الجمعة.

txt

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى غزة ويقتادهم إلى مناطق مجهولة

txt

محور فيلادلفيا وتجاوز إسرائيل الخطوط الحمراء.. نفضح مخططات نتنياهو المسمومة في غزة

قالت كلوديا ويب، عضو البرلمان البريطاني، إنَّ القصف الإسرائيلي في غزة غير مقبول، و70% من المباني في شمال القطاع دُمرت، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، مساء الجمعة.

وأضافت عضو البرلمان البريطاني: «الاحتلال الإسرائيلي يجبر الفلسطينيين في غزة على النزوح إلى أماكن غير آمنة».


وتابعت كلوديا ويب: «أدعو البرلمان البريطاني إلى المطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحماية الشعب الفلسطيني».


واستطردت عضو البرلمان البريطاني: «إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية في غزة.. والمجتمع الدولي لا يمارس الضغط المطلوب على الاحتلال الإسرائيلي».

 

ولفتت كلوديا ويب، إلى أنَّ الحكومة البريطانية متواطئة في الجرائم الإسرائيلية ضد غزة، وفشلت في حماية الشعب الفلسطيني.

 

وتابعت: «على جميع القادة حول العالم الانضمام إلى المجتمع الدولي؛ لوقف إطلاق النار في غزة، ولا يمكن أن نسمح باستمرار المجاعة والوضع الإنساني المأساوي في القطاع».

 

وأكدت أنَّ 80% من الرأي العام البريطاني يؤيدون وقف إطلاق النار في غزة، كما أن المظاهرات في بريطانيا تؤيد الشعب الفلسطيني، وترفض الجرائم الإسرائيلية في غزة.

 

وتابعت عضو البرلمان البريطاني، في تصريحاتها التي نقلتها «القاهرة الإخبارية»: «هناك خسارة كبيرة في حياة المدنيين بقطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل».

 

وأشارت إلى أنَّ الاحتلال الإسرائيلي يخطط لإبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، قائلة: «نستمر في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار في غزة، وعلى المملكة المتحدة التوقف عن الامتناع عن التصويت لوقف إطلاق النار بغزة».

 

وتابعت: «على رئيس الوزراء والحكومة وقادة حزب العمال المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، وأكثر من 100 عضو في البرلمان صوتوا لصالح مشروع قرار وقف إطلاق النار في القطاع».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

1000 جنيه|تحرك صادم في سعر الذهب خلال ساعات وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي السابق يوقع رسميا لـ الزمالك سرا .. تفاصيل

هنتقم منك انتي وبنتك.. مفاجآت جديدة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي

انهيار مفاجئ لسعر الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. وهذا ثمنه الآن بالبنوك

قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

اظبطها الآن|تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

يبدأ غدًا.. اعرف شروط التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية

الصحة الفلسطينية: 18987 شهيدا في قطاع غزة والضفة الغربية

شاهد.. غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة اتحاد جدة في كأس العالم للاندية

قبل مباراة الأهلي واتحاد جدة.. ياسمين عز توجه نصائح للتعامل مع الفرعون الأهلاوي

"الوطنية للانتخابات": لم نتلق أية طعون من مرشحي الرئاسة على عملية الاقتراع

اركب مرسيدس C180 موديل 2022 كسر زيرو.. اعرف سعرها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكشري الإسكندراني | بمذاق لا يقاوم

أكثر الأشخاص عرضة للمعاناة من الأرق.. هل أنت منهم؟

بعد إصابته بالسرطان .. هاني الناظر يوجه رسالة مؤثرة لمتابعيه

نشرة المرأة والصحة.. فستان ياسمين رئيس في افتتاح مهرجان الجونة.. شاهد .. سبب وفاة رئيس نادي النصر

فيديو

انفلات الأسعار.. نصيحة عاجلة من صناعة الذهب وهذا ثمن عيار21.. فيديو

قرار عاجل تجاه السكر.. ضربة قوية للتجار بعد قضية فساد التموين

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات من حالة الطقس

فرح منة طه ومحمد دسوقي .. ليلة زفاف تثير الجدل في الشارع المصري| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ