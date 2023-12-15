برلمانية بريطانية: القصف الإسرائيلي في غزة غير مقبول ويجب وقف إطلاق النار

قالت كلوديا ويب، عضو البرلمان البريطاني، إنَّ القصف الإسرائيلي في غزة غير مقبول، و70% من المباني في شمال القطاع دُمرت، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، مساء الجمعة.

قالت كلوديا ويب، عضو البرلمان البريطاني، إنَّ القصف الإسرائيلي في غزة غير مقبول، و70% من المباني في شمال القطاع دُمرت، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، مساء الجمعة.



وأضافت عضو البرلمان البريطاني: «الاحتلال الإسرائيلي يجبر الفلسطينيين في غزة على النزوح إلى أماكن غير آمنة».



وتابعت كلوديا ويب: «أدعو البرلمان البريطاني إلى المطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحماية الشعب الفلسطيني».



واستطردت عضو البرلمان البريطاني: «إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية في غزة.. والمجتمع الدولي لا يمارس الضغط المطلوب على الاحتلال الإسرائيلي».

ولفتت كلوديا ويب، إلى أنَّ الحكومة البريطانية متواطئة في الجرائم الإسرائيلية ضد غزة، وفشلت في حماية الشعب الفلسطيني.

وتابعت: «على جميع القادة حول العالم الانضمام إلى المجتمع الدولي؛ لوقف إطلاق النار في غزة، ولا يمكن أن نسمح باستمرار المجاعة والوضع الإنساني المأساوي في القطاع».

وأكدت أنَّ 80% من الرأي العام البريطاني يؤيدون وقف إطلاق النار في غزة، كما أن المظاهرات في بريطانيا تؤيد الشعب الفلسطيني، وترفض الجرائم الإسرائيلية في غزة.

وتابعت عضو البرلمان البريطاني، في تصريحاتها التي نقلتها «القاهرة الإخبارية»: «هناك خسارة كبيرة في حياة المدنيين بقطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل».

وأشارت إلى أنَّ الاحتلال الإسرائيلي يخطط لإبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، قائلة: «نستمر في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار في غزة، وعلى المملكة المتحدة التوقف عن الامتناع عن التصويت لوقف إطلاق النار بغزة».

وتابعت: «على رئيس الوزراء والحكومة وقادة حزب العمال المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، وأكثر من 100 عضو في البرلمان صوتوا لصالح مشروع قرار وقف إطلاق النار في القطاع».