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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إصابة وائل الدحدوح برصاص قناص اسرائيلي.. وماذا فعلت قناة الجزيرة.. فيديو

وائل الدحدوح
وائل الدحدوح

تعرض الصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح، مراسل قناة الجزيرة،  لإصابة برصاص قوات الاحتلال، أثناء قيامه بواجبه وتغطية ميدان المعركة، وتم نقله على الفور إلى مستشفى ناصر الطبي.

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وكشفت الصفحة الرسمية لتلفزيون فلسطين، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عبر مقطع فيديو قصير ، عن إصابة الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح بشظايا خلال تغطيته للأحداث في خانيونس جنوب قطاع غزة، منذ قليل.


وجاء خلال المقطع وائل الدحدوح وهو يتلقى الرعاية الطبية داخل مستشفى ناصر الطبي في خانيونس، وهو ينزف نتيجة إصابته بشظايا اخترقت جسده خلال انفجار وقع بالقرب منه.

كان الدحدوح خلال حصوله على العلاج يصرخ بأن إصابة سامر أبو دقة «أقوى»، في إشارة إلى زميلة المصور الذي كان معه ليخرج من المستشفى بعدها والبعض يحاول مساعدته على المشي.

واستشهد حوالى 87 صحفيا وصحفية منذ بداية العدوان.


يذكر أن وائل الدحدوح فقد عددا من أفراد أسرته (زوجته وابنه وابنته) في قصف للاحتلال الاسرائيلي استهدف منزله مع بداية العدوان على غزة.

وأطلقت كتائب القسام لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي 2023، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها «السيوف الحديدية»، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.

وأشارت «الجزيرة» نقلا عن مراسل لها إلى «مناشدات عدة لإجلاء مصابين من المكان ومحاصرين من بينهم مصور القناة سامر أبو دقة».

قناة الجزيرة الصحفي وائل الدحدوح تلفزيون فلسطين مراسل قناة الجزيرة وات الاحتلال

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