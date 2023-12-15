عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة مخرج عمر وسلمى 2.. كواليس الأيام الأخير في حياته

صدى البلد

رحل عن عالمنا المخرج أحمد البدري، عصر اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، وينتظر تشييع جنازته ظهر غد السبت من مسجد الحصري بأكتوبر.

مرض أحمد البدري

وكان صديق المخرج أحمد البدري، قد هاجم أصدقاءه؛ وذلك بعد أن رفضوا زيارته.

وقال صديق المخرج أحمد البدري، فى منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك: "إخص" بجد كما تدين تدان ليه الناس بقت قاسية كده ووحشة مع بعضها صديقي الغالي المخرج أحمد البدري كان كويس مع كل الناس وياما خرج نجوم وطول عمره صاحب واجب مع الكل ليه لما يبقي في أصعب أيام حياته ومحتاج الدعم حتي لو بكلمه مايلاقيش دي زيارة المريض صدقه إحنا بنتصل بالناس علشان يجوا يزوروه بس  ويعملوله دعم نفسي بعد بتر رجله وان الحاله عماله تتدهور  وكله قال مش فاضي ولا واحد من زمايله وأصدقاءه زاره..معقوله ياناس".

بعد بتر قدمه.. وفاة أحمد البدري مخرج عمر وسلمى 2

مخرج عمر وسلمى..فنان شهير يدعو الممثلين لزيارة أحمد البدري في معهد ناصر

واستكمل قائلاً: “لكن طبعا لو توفاه الله كله هايروح عامل بوست متشحتف فيه ع الفيسبوك ويقول صاحبي وحبيبي مش كده؟ .. الراجل رجله اتشلت .. وفيروس في الدم ومشكله في الرئة وسكر مرتفع وتنفس صناعي.. ومحدش من زمايله زاره.. زورو المرضى عشان لما تمرضوا تلاقوا اللي يسأل عليكم إدعوا لبعض بالشفاء عشان لما تتعبوا تلاقوا اللي يدعلكم”.

وأضاف: “والناس اللي بتقعد تسأل عن العنوان هو في معهد ناصر اللي ع الكورنيش  الرعايه المركزة من ٤ إلى ٥  روحوا زوره واخلصو النيه لله ربنا يشفيك ويعافيك يابدري ويشفي ويعافي كل مريض”.

 

وقدم أحمد البدري العديد من الأعمال الفنية الشهيرة، من أبرزها فيلم عمر وسلمى 2 لـ تامر حسني ومي عز الدين.

التواصل الاجتماعي الرعاية المركزة المخرج أحمد البدرى اليوم الجمعة تشييع الجثمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة لحظة بلحظة على هذه القنوات

انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي السابق يوقع رسميا لـ الزمالك سرا .. تفاصيل

قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

إذاعة مباراة الأهلي واتحاد جدة على القنوات المفتوحة؟.. الحقيقة والتفاصيل والترددات

هنتقم منك انتي وبنتك.. مفاجآت جديدة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي واتحاد جدة والقنوات الناقلة لها

ترشيحاتنا

علي معلول يفتتح التسجيل لـ الأهلي في مرمى الاتحاد بكأس العالم للأندية

حسام موافي يكشف تفاصيل خطر الإصابة بمرض السكر ومضاعفاته وعلاقته بالتهاب الأعصاب

تهديدان للحارسين.. 15 دقيقة من مباراة الأهلي واتحاد جدة بكأس العالم للأندية

أنهى حياة شيف | استكمال محاكمة تاجر أدوات منزلية في البدرشين غدًا

الهيئة الوطنية تكشف موعد ومقر الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

كأس العالم للأندية| حجازي يحرم الشحات من تسجيل الهدف الأول للأهلي في مرمى اتحاد جدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكملش سنة طلاق.. البلوجر محمد فرج يشعل السوشيال ميديا بعرض زواج في لبنان

أسماء أبو اليزيد تحتفل بزفافها في القلعة.. صور

طريقة عمل جاتوه شاتوه شوكولاتة بأسهل الخطوات

لو بتعاني من الأرق.. مضاعفات خطيرة تصيبك نتيجة قلة النوم

فيديو

أسماء أبو اليزيد تحتفل بزفافها في القلعة.. صور

بسعر خيالي ويصمم للمشاهير.. تصميم iPhone 15 Pro Max الذهبي الجديد عيار 24 و21

لونه أبيض.. ولادة أندر سلالة في العالم لـ أنثى تمساح تثير دهشة

عزلة أمريكية وإسرائيلية بسبب الإبادة الجماعية في غزة .. خلاف كبير فضحه التصويت على وقف إطلاق النار «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ