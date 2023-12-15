مخرج عمر وسلمى..فنان شهير يدعو الممثلين لزيارة أحمد البدري في معهد ناصر

دعا الفنان كريم الحسيني نجوم الوسط الفني إلى زيارة المخرج أحمد البدري صاحب سلسلة عمروسلمى الشهيرة، في المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

ونشر كريم الحسيني صورة له مع المخرج أحمد البدري عبر انستجرام، وعلق عليها قائلا:" بكلم أ. أحمد البدرى موبايله مغلق وعرفت إنه فى معهد ناصر..مين حابب يجيى معايا من الساده الفنانين اللى إشتغلوا معاه ؟..أكيد زيارتنا هاتفرق فى نفسيته".

واستطرد كريم الحسيني قائلا:" أنا بكتب هنا لأنه بقى وسيلة تواصل أسرع من الواتس آب .. عموما اللى يعرف يوصل للأستاذ أحمد يبعتلى رقمه وأنا بإذن الله رايح له معهد ناصر من بداية الإسبوع الجاى..ومش هاتبقى زياره واحده.. وأتمنى نقسم نفسنا ونروح كتير".

وأوضح كريم الحسيني طلبه:" مش لازم كلنا نروح مره واحده وبعد كده نختفى وكل واحد ينشغل .. الدنيا مش دايمه ولو صحتك شايلاك النهارده مش هاتشيلك بكره وهاتبقى محتاج زياره ودعم من صحابك .. أنا بقول الكلام ده لنفسى قبل أى حد .. ربنا يشفيك ويعيفك ياعم بدرى ويشفى كل مريض يارب".

وقد نشر هانى الشيخ، صديق المخرج أحمد البدرى، تعليقا جديدا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” يكشف فيه تفاصيل جديدة عن حالة المخرج أحمد البدرى الصحية بعد بتر قدمه اليسرى بالكامل.

وقال هانى الشيخ، صديق أحمد البدرى: “أحمد البدرى حالته بتتدهور، أرجوكم الدعاء له بالشفاء العاجل، يا رب تقوم بالسلامة يا بدري، ويشفيك ويعافيك”.