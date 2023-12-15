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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب مستقبل وطن: الشعب المصري سطر ملحمة وطنية جديدة بالانتخابات الرئاسية

اللواء دكتور عبد
اللواء دكتور عبد النعيم حامد عضو مجلس النواب

وجه اللواء دكتور عبد النعيم حامد عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، بالغ الشكر والتقدير للشعب المصري ولجموع المواطنين على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري الأهم، مشيدا بوعيهم البالغ ومشاركتهم الكثيفة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال “حامد” في تصريحات له اليوم، إن الشعب المصري سطر ملحمة مصرية وطنية جديدة تعكس وعيه الوطني بأهمية المشاركة في الانتخابات، التي تعد استكمالًا لمسيرة البناء والإصلاح والتنمية وجني ثمار الإنجازات والمشروعات التي تبنتها القيادة الرشيدة لبناء الجمهورية الجديدة، التي يحلم بها ويتمناها كل المصريين.

واضاف، أن الشعب المصري ضرب أروع الأمثلة في الانتماء وحب الوطن بصورته المشرفة أمام اللجان الانتخابية على مدار ثلاثة أيام، لافتا إلى أن المشاركة عالية الكثافة كانت بمثابة رسالة واضحة بوحدة الصف المصري، والاصطفاف على قلب رجل واحد في هذه المرحلة الهامة والفارقة في تاريخ الوطن.

كما وجه الشكر، لقضاء مصر الشامخ وعلى رأسه الهيئة الوطنية للانتخابات، مثمنا الأداء الذي تمت به العملية الانتخابية  واصفها بالنزاهة والشفافية، لما انعكس على نزول الشعب المصري، خاصة أنها تمت تحت إشراف قضائي كامل.

ووجه التحية والشكر للهيئة الوطنية للانتخابات  على جاهزية وانتظام عمل لجان الاقتراع على مدار الثلاثة أيام، خاصة في ظل التوافد الكبير من المواطنين على صناديق الاقتراع، وعلى دورها في تنظيم العملية الانتخابية وخروجها بصورة مشرفة تليق بالدولة المصرية.

كما وجه اللواء عبد النعيم  حامد الشكر لوزارة الداخلية ورجالها على تأمين العملية الانتخابية بشكل جيد، والخروج من الانتخابات دون أي أزمات أو مشاكل.


كما اشاد بالدور المشرف الذي ظهر جلياً من شباب مصر فتية وفتيات خص بالشكر المرأة المصرية على إيجابيتها في المشاركة كما ثمن الدور الفعال لذوي الاحتياجات الخاصة في الحرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وفعالياتها .


واثني علي  دور القوات المسلحة درع وسيف هذا الوطن، لحماية الامن الداخلي والامن القومي المصري خارجياً والعيون الساهرة علي حماية هذا الوطن الغالي ، مشيداً بأداء كافة الجهات المعنية والقائمين على سير العملية الانتخابية وخروجها بشكل يليق بحضارة مصر وتاريخها ومسيرة الديمقراطية نحو الجمهورية الجديدة.

الانتخابات الانتخابات الرئاسية الجمهورية الجديدة الهيئة الوطنية للانتخابات ذوي الاحتياجات الخاصة

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