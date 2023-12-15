رئيس وزراء قطر يبحث الأوضاع في غزة مع وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية

اجتمع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن مع وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية في بلجيكا.

وبحسب وسائل إعلام قطرية؛ فقد جری خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل خفض التصعيد، ووقف إطلاق النار

وشدد رئيس وزراء قطر خلال الاجتماع، على ضرورة فتح ممرات إنسانية بشكل مستدام لضمان استمرار دخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتوفير الحماية اللازمة لقوافل الإغاثة حتى وصولها إلى شمال القطاع.

كما أكد أن دولة قطر ملتزمة مع شركائها في الوساطة باستمرار الجهود من أجل العودة إلى التهدئة، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار