كأس العالم للأندية.. لاعبو الأهلي ينهون عمليات الإحماء قبل لقاء اتحاد جدة

أنهى لاعبو النادي الأهلي عمليات الإحماء قبل لقاء اتحاد جدة السعودي، على ملعب الجوهرة، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

وظهر على اللاعبين التركيز الشديد تجاه اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية والفوز باللقاء والتأهل للدور نصف النهائي من البطولة.

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي لمباراة اتحاد جدة السعودي، في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.‎

وصول فريق الأهلي

وصلت بعثة النادي الأهلي ، إلى ملعب الجوهرة، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، منذ قليل؛ استعدادا لمواجهة اتحاد جدة السعودي في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

صور غرفة الملابس

حصل صدى البلد على صور من داخل غرفة ملابس النادي الأهلي قبل مواجهة اتحاد جدة السعودي على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتظهر الصور أن كل شيء على أهبة الاستعداد قبل انطلاق المباراة.

ويستعد ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لاستقبال مواجهة النادي الأهلي واتحاد جدة السعودي في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع فريق الاتحاد السعودي في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية.

تبدأ المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد الملك عبدالله «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

يشارك الأهلي في البطولة للمرة التاسعة في تاريخ البطولة التي تقام للمرة العشرين، وهو ثاني أكثر أندية العالم مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بإحدى عشرة مشاركة، ولعب الأهلي اثنتين وعشرين مباراة، وهو أكثر الفرق لعبًا في البطولة يليه أوكلاند سيتي بثماني عشرة مباراة.

وخلال مشاركاته الثمانية السابقة وصل الأهلي للدور نصف النهائي خمس مرات، حقق في ثلاث منها 2006، 2021، 2022 المركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية، وفي فبراير 2023 احتل المركز الرابع، وهو الفريق الوحيد من خارج أوروبا، الذي صعد لمنصات التتويج بالميداليات ثلاث مرات، بعد فوزه بالميدالية البرونزية في نسخ 2006، 2021، 2022، كما أنه الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية والذي وصل لنصف النهائي 3 مرات متتالية نسخ 2020، 2021، 2022.

وبين 72 فريقاً من مختلف القارات شاركت في كأس العالم للأندية، يعد الأهلي ثالث أندية العالم وقوفاً على منصة التتويج بالميداليات باختلاف ألوانها، يتصدر القائمة ريال مدريد الحاصل على خمس ميداليات ذهبية، يليه برشلونة الحاصل على ثلاث ذهبيات وفضية، ثم الأهلي الحاصل على ثلاث ميداليات برونزية، يليهم ثمانية فرق برصيد ميداليتين لكل منهم، وتسعة وعشرين فريقا برصيد ميدالية واحدة لكل منهم.

وطوال تاريخ البطولة تواجدت أندية أمريكا الجنوبية على منصات التتويج بالميداليات، ولم تبتعد عن منصات التتويج إلا مرة واحدة، وكانت على يد النادي الأهلي عندما تغلب على بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع نسخة 2021 وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية، واحتل بالميراس المركز الرابع.

وفاز محمد أبو تريكة بلقب هداف نسخة 2006 والتي أقيمت باليابان برصيد 3 أهداف، وفاز ياسر إبراهيم بلقب هداف نسخة 2022 برصيد هدفين ومعه كل من رافائيل فيجا من بالميراس البرازيلي وروميلو لوكاكو من تشيلسي الانجليزي وعبد الله ديابي من الجزيرة الإماراتي، وسجل محمد أبو تريكة وياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر هدفين في مباراة واحدة، سجل محمد أبو تريكة هدفين في مرمى كلوب أمريكا المكسيكي نسخة 2006، وسجل ياسر إبراهيم هدفين في مرمى الهلال السعودي نسخة 2021، وسجل أحمد عبد القادر هدفين في مرمى فلامنجو البرازيلي نسخة 2022.

75 لاعبا مثلوا الأهلي خلال مشاركاته السابقة في البطولة

مثل الأهلي خلال مشاركاته السابقة في البطولة 75 لاعباً، ويتصدر وائل جمعة ومحمد أبو تريكة وحسام عاشور قائمة لاعبي الأهلي الأكثر مشاركة في البطولة، حيث شارك كل منهم في خمسة نسخ من البطولة، يليهم عماد متعب ورامي ربيعة وحسين الشحات برصيد أربع مشاركات منها واحدة مع العين الإماراتي، وكل من محمد بركات وشادي محمد وأمادو فلافيو وأحمد فتحي وأحمد شديد قناوي ووليد سليمان ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر وأليو يانج وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف برصيد ثلاث مشاركات لكل منهم، وهناك 22 لاعبا شارك كل منهم مرتين، منهم بيرسي تاو الذي شارك مرة مع صن داونز والثانية مع الأهلي.

411299995_903786401115629_6897955307620002217_n

411510376_903786237782312_8668603402155097754_n

411512043_903786497782286_5691037582969005681_n

411197839_903786371115632_8583584134983091090_n

411210886_903786447782291_3549814363052062613_n

411254357_903786347782301_4304707482836151208_n

411292664_903786474448955_112132752255353091_n

411271133_903786434448959_8620104059941618689_n

411299475_903786417782294_2520706486677938971_n

411517260_903786254448977_4836917121551254334_n

411273288_903786537782282_2349171866085719782_n

411482305_903786311115638_1267067452282172715_n

411239886_903786227782313_8825288362994989749_n

411512008_903786321115637_5364182585306674376_n