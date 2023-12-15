كأس العالم للأندية| وزير الرياضة السعودي يدعم اتحاد جدة قبل مواجهة الأهلي

حرص وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، على دعم اتحاد جدة، قبل مواجهة النادي الأهلي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

ويستضيف الاتحاد، الأهلي، على ملعب الجوهرة المشعة، بعدما افتتح العميد مشواره في البطولة بثلاثية على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، الثلاثاء الماضي.

وقال الفيصل، عبر حسابه على "إكس": "كل التوفيق لممثلنا فريق الاتحاد في مباراته الثانية أمام شقيقه الأهلي المصري بكأس العالم للأندية. موفقين يا أبطال".

ويأمل الاتحاد في تحقيق فوز ثان في نسخة واحدة بمونديال الأندية، وهو إنجاز لم يحققه أي فريق سعودي، حتى الهلال الذي توج بالميدالية الفضية.