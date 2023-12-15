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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يوجه رسالة للاعبي الاهلي قبل ساعات من مباراة اتحاد جدة

صدى البلد

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلى لاعبي الأهلي، قبل ساعات من مباراة مع اتحاد جدة في كأس العالم للأندية.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي اكس: "بالتوفيق للنادي الأهلي اليوم في مواجهة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية".

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره فريق اتحاد جدة السعودي، مساء اليوم الجمعة، في مباراة الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.

وتقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة فى تمام الساعة 8 بتوقيت القاهرة، ويبث اللقاء عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية "SSC"

ويشارك الأهلي  للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا 2023، فيما يشارك اتحاد جدة في كأس العالم للأندية 2023، ممثلا للدولة المستضيفة السعودية وتعد هذه مشاركته الثانية في مونديال الأندية بعد 2005.

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