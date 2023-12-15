قبل مباراة الأهلي واتحاد جدة.. ياسمين عز توجه نصائح للتعامل مع الفرعون الأهلاوي

رصدت قناة "العربية" تصريحات للإعلامية ياسمين عز، حول طريقة تعامل الزوجة مع زوجها الأهلاوي، أو كما تطلق عليه "الفرعون الأهلاوي"، وذلك قبل ساعات من انطلاق مباراة الأهلي الأولى في كأس العالم للأندية، أمام نادي اتحاد جدة السعودي، في لقاء ينصب عليه تركيز كبير من جماهير كلا الفريقين.

وصايا ياسمين عز قبل مباراة الأهلي واتحاد جدة

وقالت "عز"، من خلال تصريحاتها التي نقلتها "العربية"، إن المنازل تكون متوترة بشكل كبير عند وجود مباراة هامة لأي فريق مصري، "وأنا عشان بحبك وعاوزة مصلحتك يا بنتي؛ هقولك على الوصايا الهامة للتعامل مع جوزك الأهلاوي قبل الماتش".

وتابعت ياسمين عز، أن الوصية الأولى الابتعاد من الأكل الدسم ليكون الزوج قادرا على التشجيع في كامل طاقته ونشاطه، والوصية الثانية هي الإكثار من المصطلحات التي تذكر الزوج ببطولات الأهلي الماضية، "لما يقولك عاملة أكل إيه النهاردة قوليله في كل حاجة، لو مثلا اسمه علي، وبينادي عليكي، تردي عليه تقوليله سي علي".

واستكملت ياسمين عز، أن الوصية الثالثة إذا كان الزوج من النوع العصبي من المفضل إزالة أي أدوات قابلة للكسر في محيط 20 متر في مكان مشاهدة المباراة، والشاي يكون في كوباية تيكاوي، والوصية الرابعة: "قولي لجوزك إن ماما عاوزة تشوفك وتسيبيه يتفرج بمزاجه ويا سلام لو تدعيله وتباتي عند مامتك".

وواصلت أن الوصية الخامسة أن تكون الثلاجة بها طعام حلو وحادق لأن المباراة صعبة للغاية ومن الممكن أن يتعرض لارتفاع في ضغط الدم أو غيبوبة سكر، "لازم تكوني مأمنة نفسك، الوصية السادسة هي الابتعاد عن الأسئلة المستفزة أثناء المباراة "واحدة تقول لجوزها انت بتفكر في واحدة غيري؟".

وأسهبت ياسمين عز أن الوصية السابعة الابتعاد عن أي عزومات في موعد المباراة خاصة إن كان لا يحب الضيوف وما إلى ذلك، والوصية الثامنة الابتعاد عن التنظيف في مثل هذا اليوم، “متجيش تنفضي البيت في يوم الماتش مخصوص، الراجل عاوز يركز في الماتش مش مستاهلة تنفيض وتلميع واشيل سجاجيد في اليوم ده، ما انتي قدامك الأسبوع كله، مش لازم التنضيف في يوم الماتش، اهتمي بالتفاصيل دي”.