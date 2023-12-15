3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.
وتمكن نادي اتحاد جدة من عبور عقبة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في دور ثمن النهائي، ليضرب موعدًا مع الأهلي، بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.
موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة
تذاع مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام اتحاد جدة السعودي عبر شبكة قنوات SSC HD، وسيقوم الثنائي مدحت شلبي وفهد العتيبي بالتعليق على المباراة عبر شبكة قنوات SSC.
ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات SSC السعودية، وفيما يلي تردد قنوات SSC:
- التردد: 12418 و12380
- الاستقطاب: أفقي H
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
بالإضافة إلى قناة SSC السعودية، يمكن نقل المباراة عبر قنوات مفتوحة، وهي:
قناة Varzesh HD
- القمر الصناعي: إنتل سات 62 شرق
- التردد: 11555
- الاستقطاب: رأسي V
- معدل الترميز: 30000
قناة Football HD
- القمر الصناعي: الياه سات
- التردد: 11785
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
قناة CBC Sport HD
- القمر الصناعي: Europe*Star 1
- التردد: 11135
- الاستقطاب: أفقي H
- الترميز: 27500
-