عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

الأهلي واتحاد جدة
الأهلي واتحاد جدة

تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

وتمكن نادي اتحاد جدة من عبور عقبة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في دور ثمن النهائي، ليضرب موعدًا مع الأهلي، بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة

تذاع مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام اتحاد جدة السعودي عبر شبكة قنوات SSC HD، وسيقوم الثنائي مدحت شلبي وفهد العتيبي بالتعليق على المباراة عبر شبكة قنوات SSC.

ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات SSC السعودية، وفيما يلي تردد قنوات SSC:

  • التردد: 12418 و12380
  • الاستقطاب: أفقي H
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

بالإضافة إلى قناة SSC السعودية، يمكن نقل المباراة عبر قنوات مفتوحة، وهي:

قناة Varzesh HD

  • القمر الصناعي: إنتل سات 62 شرق
  • التردد: 11555
  • الاستقطاب: رأسي V
  • معدل الترميز: 30000

قناة Football HD

  • القمر الصناعي: الياه سات
  • التردد: 11785
  • الاستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500

قناة CBC Sport HD

  • القمر الصناعي: Europe*Star 1
  • التردد: 11135
  • الاستقطاب: أفقي H
  • الترميز: 27500
  •  
اتحاد جدة السعودي اتحاد جدة ابطال افريقيا أوكلاند سيتي أوكلاند سيتي النيوزيلندي النادي الأهلي المملكة العربية السعودية بطولة كاس العالم للاندية موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين

1000 جنيه|تحرك صادم في سعر الذهب خلال ساعات وعيار 21 الآن مفاجأة

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي السابق يوقع رسميا للزمالك سرا .. تفاصيل

انهيار مفاجئ لسعر الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. وهذا ثمنه الآن بالبنوك

البطانة أزمة المهرجان.. شاهد فستان هيدي كرم المثير للجدل على السوشيال ميديا

قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

اظبطها الآن|تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

مسؤول أمريكي: المدمرة ماسون في الطريق لمساعدة السفينة المتضررة بالبحر الأحمر

خطيب المسجد النبوي: أعلى الرسل مرتبة ودرجة محمد ثم إبراهيم

التضامن: توفير دعم نقدي لـ1,2 مليون معاق بتكلفة سنوية 8,2 مليار جنيه

هنتقم منك انتي وبنتك.. مفاجآت جديدة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي

قبل انطلاقها بأيام.. نصائح لطلاب الجامعات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول

للمرة الثانية.. شركة أمن بحري بريطانية: استهداف سفينة سويسرية قبالة سواحل اليمن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق| سعر فستان صبا مبارك في افتتاح مهرجان الجونة.. تعرف عليه

تسببت في وفاة عمرو عبدالحق.. الفرق بين الذبحة الصدرية والأزمة القلبية

إطلالة عصرية.. فستان إلهام شاهين تتألق في في موناكو .. شاهد

سعر فستان بسنت شوقي في افتتاح مهرجان الجونة يثير ضجة.. شاهد

فيديو

فرح منة طه ومحمد دسوقي .. ليلة زفاف تثير الجدل في الشارع المصري| فيديوجراف

إحنا نخوف أي حد.. ماذا قال كهربا عن لقاء اتحاد جدة؟.. فيديو جراف

مفاجأة في كواليس اجتماع أحمد فتوح بمسئولي الأهلي

50 ألف دولار ومحضر| تفاصيل خناقة بوسي وهشام ربيع.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ