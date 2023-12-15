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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم للأندية.. الأهلي يخوض مرانا خفيفا بالفندق قبل مواجهة اتحاد جدة

الأهلي
الأهلي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا خفيفًا في فندق الإقامة بمدينة جدة، وذلك استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

وحرص مارسيل كولر على إقامة مران خفيف للاعبين، في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الاتحاد السعودي، التي تقام مساء اليوم على استاد الجوهرة بمدينة جدة.

ومن المقرر أن يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية للاعبين، قبل مغادرة فندق الإقامة إلى ملعب المباراة.

وتقام مواجهة الأهلي أمام اتحاد جدة في الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة جدة، في بطولة كأس العالم للأندية.

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