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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة لحظة بلحظة على هذه القنوات

الاهلي
الاهلي

يبحث الملايين من عشاق المارد الأحمر عن مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية. 

بث مباشر الأهلي واتحاد جدة اليوم

وقبل انطلاق مباراة الأهلي واتحاد جدة بث مباشر أمام الترجي ، يشارك الأهلي في البطولة للمرة التاسعة في تاريخ البطولة التي تقام للمرة العشرين، وهو ثاني أكثر أندية العالم مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بإحدى عشرة مشاركة، ولعب الأهلي اثنتين وعشرين مباراة، وهو أكثر الفرق لعبًا في البطولة يليه أوكلاند سيتي بثماني عشرة مباراة.

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موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة بتوقيت القاهرة

ويهتم الملايين من عشاق الأهلي بموعد مباراة الأهلي واتحاد جدة بث مباشر والتي تنطق اليوم فى الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية على ملعب استاد الملك عبدالله «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

الأهلي 

مباراة الأهلي واتحاد جدة اليوم مباشر

وتمكن نادي اتحاد جدة من عبور عقبة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في دور ثمن النهائي، ليضرب موعدًا مع الأهلي، بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

وتنقل القنوات المختصة مباراة الأهلي واتحاد جدة اليوم مباشر ، وذلك مساء اليوم على عدة قنوات أبرزها  قنوات SSC السعودية.

بث مباشر مباراة الأهلي واتحاد جدة اليوم بدون تقطيع

وتنطلق أحداث المباراة اليوم وتنقلها مجموعة قنوات SSC، نظرا لأنها الناقل الحصري.

وتوفر القنوات بث مباشر مباراة الأهلي واتحاد جدة اليوم بدون تقطيع، حيث يمكن للملايين من عشاق الأحمر مشاهدة المباراة.

الأهلي 

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة اليوم

قنوات SSC السعودية، وفيما يلي تردد قنوات SSC:

  • التردد: 12418 و12380
  • الاستقطاب: أفقي H
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

بالإضافة إلى قناة SSC السعودية، يمكن نقل المباراة عبر قنوات مفتوحة، وهي:

قناة Varzesh HD

  • القمر الصناعي: إنتل سات 62 شرق
  • التردد: 11555
  • الاستقطاب: رأسي V
  • معدل الترميز: 30000

قناة Football HD

  • القمر الصناعي: الياه سات
  • التردد: 11785
  • الاستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500

قناة CBC Sport HD

  • القمر الصناعي: Europe*Star 1
  • التردد: 11135
  • الاستقطاب: أفقي H
  • الترميز: 27500

 

معلق مباراة الأهلي واتحاد جدة في 

، وسيقوم الثنائي مدحت شلبي وفهد العتيبي بالتعليق على المباراة عبر شبكة قنوات SSC ، في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

تشكيل الأهلي أمام اتحاد جدة 

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي لمباراة اتحاد جدة السعودي، في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.   

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:  

حراسة المرمى: محمد الشناوي.  

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.  

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.  

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.‎

خط الهجوم:

كريم بنزيما - رومارينهو - إيجور كورنادو

تشكيل اتحاد جدة أمام الأهلي 

أعلن مارسيلو جاريادو المدير الفنى لنادي اتحاد جدة السعودي التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة النادي الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالآتي:

حراسة المرمى:

عبدالله المعيوف

خط الدفاع:

احمد حجازى- حسن كادش- زكريا هوساوي - مهند الشنقيطي

خط الوسط:

فيصل الغامدي - نجولو كانتي - فابينهو

 

خط الهجوم:

كريم بنزيما - رومارينهو - إيجور كورنادو

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