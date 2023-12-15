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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة اتحاد جدة.. لاعبو الأهلي والجهاز الفني يحيون الجماهير بمدرجات ملعب الجوهرة

صدى البلد

وجه لاعبو النادي الأهلي والجهاز الفني فور وصولهم لملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، استعدادا لمواجهة اتحاد جدة السعودي في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية 2023، التحية إلى جماهير الأهلي الحاضرة بشكل كبير في المدرجات.

ووصلت بعثة النادي الأهلي ، إلى ملعب الجوهرة، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، منذ قليل؛ استعدادا لمواجهة اتحاد جدة السعودي في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

 

صور غرفة الملابس

حصل صدى البلد على صور من داخل غرفة ملابس النادي الأهلي قبل مواجهة اتحاد جدة السعودي على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

 

وتظهر الصور أن كل شيء على أهبة الاستعداد قبل انطلاق المباراة.

ويستعد ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لاستقبال مواجهة النادي الأهلي واتحاد جدة السعودي في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع فريق الاتحاد السعودي في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية.

تبدأ المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد الملك عبدالله «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

يشارك الأهلي في البطولة للمرة التاسعة في تاريخ البطولة التي تقام للمرة العشرين، وهو ثاني أكثر أندية العالم مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بإحدى عشرة مشاركة، ولعب الأهلي اثنتين وعشرين مباراة، وهو أكثر الفرق لعبًا في البطولة يليه أوكلاند سيتي بثماني عشرة مباراة.

وخلال مشاركاته الثمانية السابقة وصل الأهلي للدور نصف النهائي خمس مرات، حقق في ثلاث منها 2006، 2021، 2022 المركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية، وفي فبراير 2023 احتل المركز الرابع، وهو الفريق الوحيد من خارج أوروبا، الذي صعد لمنصات التتويج بالميداليات ثلاث مرات، بعد فوزه بالميدالية البرونزية في نسخ 2006، 2021، 2022، كما أنه الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية والذي وصل لنصف النهائي 3 مرات متتالية نسخ 2020، 2021، 2022.

وبين 72 فريقاً من مختلف القارات شاركت في كأس العالم للأندية، يعد الأهلي ثالث أندية العالم وقوفاً على منصة التتويج بالميداليات باختلاف ألوانها، يتصدر القائمة ريال مدريد الحاصل على خمس ميداليات ذهبية، يليه برشلونة الحاصل على ثلاث ذهبيات وفضية، ثم الأهلي الحاصل على ثلاث ميداليات برونزية، يليهم ثمانية فرق برصيد ميداليتين لكل منهم، وتسعة وعشرين فريقا برصيد ميدالية واحدة لكل منهم.

وطوال تاريخ البطولة تواجدت أندية أمريكا الجنوبية على منصات التتويج بالميداليات، ولم تبتعد عن منصات التتويج إلا مرة واحدة، وكانت على يد النادي الأهلي عندما تغلب على بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع نسخة 2021 وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية، واحتل بالميراس المركز الرابع.

وفاز محمد أبو تريكة بلقب هداف نسخة 2006 والتي أقيمت باليابان برصيد 3 أهداف، وفاز ياسر إبراهيم بلقب هداف نسخة 2022 برصيد هدفين ومعه كل من رافائيل فيجا من بالميراس البرازيلي وروميلو لوكاكو من تشيلسي الانجليزي وعبد الله ديابي من الجزيرة الإماراتي، وسجل محمد أبو تريكة وياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر هدفين في مباراة واحدة، سجل محمد أبو تريكة هدفين في مرمى كلوب أمريكا المكسيكي نسخة 2006، وسجل ياسر إبراهيم هدفين في مرمى الهلال السعودي نسخة 2021، وسجل أحمد عبد القادر هدفين في مرمى فلامنجو البرازيلي نسخة 2022.

75 لاعبا مثلوا الأهلي خلال مشاركاته السابقة في البطولة 

مثل الأهلي خلال مشاركاته السابقة في البطولة 75 لاعباً، ويتصدر وائل جمعة ومحمد أبو تريكة وحسام عاشور قائمة لاعبي الأهلي الأكثر مشاركة في البطولة، حيث شارك كل منهم في خمسة نسخ من البطولة، يليهم عماد متعب ورامي ربيعة وحسين الشحات برصيد أربع مشاركات منها واحدة مع العين الإماراتي، وكل من محمد بركات وشادي محمد وأمادو فلافيو وأحمد فتحي وأحمد شديد قناوي ووليد سليمان ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر وأليو يانج وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف برصيد ثلاث مشاركات لكل منهم، وهناك 22 لاعبا شارك كل منهم مرتين، منهم بيرسي تاو الذي شارك مرة مع صن داونز والثانية مع الأهلي.

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