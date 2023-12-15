عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم للأندية| اتحاد جدة يصل ملعب الجوهرة استعدادا لمواجهة الأهلي

اتحاد جدة
اتحاد جدة

وصل فريق اتحاد جدة السعودي إلى ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، منذ قليل؛ استعدادا لمواجهة النادي الأهلي في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع فريق الاتحاد السعودي في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية2023. 

تبدأ المباراة تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد الملك عبدالله «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة التاسعة في تاريخ البطولة التي تقام للمرة العشرين، وهو ثاني أكثر أندية العالم مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بإحدى عشرة مشاركة، ولعب الأهلي اثنتين وعشرين مباراة، وهو أكثر الفرق لعبًا في البطولة يليه أوكلاند سيتي بثماني عشرة مباراة.

وخلال مشاركاته الثمانية السابقة وصل الأهلي للدور نصف النهائي خمس مرات، حقق في ثلاث منها 2006، 2021، 2022 المركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية، وفي فبراير 2023 احتل المركز الرابع، وهو الفريق الوحيد من خارج أوروبا، الذي صعد لمنصات التتويج بالميداليات ثلاث مرات، بعد فوزه بالميدالية البرونزية في نسخ 2006، 2021، 2022، كما أنه الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية والذي وصل لنصف النهائي 3 مرات متتالية نسخ 2020، 2021، 2022.

وبين 72 فريقاً من مختلف القارات شاركت في كأس العالم للأندية، يعد الأهلي ثالث أندية العالم وقوفاً على منصة التتويج بالميداليات باختلاف ألوانها، يتصدر القائمة ريال مدريد الحاصل على خمس ميداليات ذهبية، يليه برشلونة الحاصل على ثلاث ذهبيات وفضية، ثم الأهلي الحاصل على ثلاث ميداليات برونزية، يليهم ثمانية فرق برصيد ميداليتين لكل منهم، وتسعة وعشرين فريقا برصيد ميدالية واحدة لكل منهم.

وطوال تاريخ البطولة تواجدت أندية أمريكا الجنوبية على منصات التتويج بالميداليات، ولم تبتعد عن منصات التتويج إلا مرة واحدة، وكانت على يد النادي الأهلي عندما تغلب على بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع نسخة 2021 وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية، واحتل بالميراس المركز الرابع.

وفاز محمد أبو تريكة بلقب هداف نسخة 2006 والتي أقيمت باليابان برصيد 3 أهداف، وفاز ياسر إبراهيم بلقب هداف نسخة 2022 برصيد هدفين ومعه كل من رافائيل فيجا من بالميراس البرازيلي وروميلو لوكاكو من تشيلسي الانجليزي وعبد الله ديابي من الجزيرة الإماراتي، وسجل محمد أبو تريكة وياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر هدفين في مباراة واحدة، سجل محمد أبو تريكة هدفين في مرمى كلوب أمريكا المكسيكي نسخة 2006، وسجل ياسر إبراهيم هدفين في مرمى الهلال السعودي نسخة 2021، وسجل أحمد عبد القادر هدفين في مرمى فلامنجو البرازيلي نسخة 2022.

مثل الأهلي خلال مشاركاته السابقة في البطولة 75 لاعباً، ويتصدر وائل جمعة ومحمد أبو تريكة وحسام عاشور قائمة لاعبي الأهلي الأكثر مشاركة في البطولة، حيث شارك كل منهم في خمسة نسخ من البطولة، يليهم عماد متعب ورامي ربيعة وحسين الشحات برصيد أربع مشاركات منها واحدة مع العين الإماراتي، وكل من محمد بركات وشادي محمد وأمادو فلافيو وأحمد فتحي وأحمد شديد قناوي ووليد سليمان ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر وأليو يانج وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف برصيد ثلاث مشاركات لكل منهم، وهناك 22 لاعبا شارك كل منهم مرتين، منهم بيرسي تاو الذي شارك مرة مع صن داونز والثانية مع الأهلي.

النادي الأهلي الأهلى كأس العالم للاندية اتحاد جدة اتحاد جدة السعودي ملعب الجوهرة مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة بطولة كأس العالم للأندية 2023 بطولة كاس العالم للاندية كأس العالم للأندية 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي السابق يوقع رسميا لـ الزمالك سرا .. تفاصيل

قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

هنتقم منك انتي وبنتك.. مفاجآت جديدة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي

انهيار مفاجئ لسعر الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. وهذا ثمنه الآن بالبنوك

اظبطها الآن|تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

إذاعة مباراة الأهلي واتحاد جدة على القنوات المفتوحة؟.. الحقيقة والتفاصيل والترددات

موضوعات متعلقة

كأس العالم للأندية| الأهلي يصل ملعب الجوهرة استعدادا لمواجهة اتحاد جدة

تشكيل الأهلي لمواجهة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية| وزير الرياضة السعودي يدعم اتحاد جدة قبل مواجهة الأهلي

كأس العالم للأندية| الأهلي يتحرك من فندق الإقامة لملعب الجوهرة لمواجهة اتحاد جدة

أحدث صفقات الميرنجي.. جوهرة ريال مدريد المستقبلية يصل إسبانيا

شاهد.. غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة اتحاد جدة في كأس العالم للاندية

تشكيل الهلال لمواجهة الوحدة في الدوري السعودي

شاهد| استعدادات ملعب الجوهرة قبل لقاء الأهلي واتحاد جدة بـ كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال: ندفع ثمنها باهظا في الحرب.. وحماس تمتلك قدرات قتالية وقدرة على إطلاق الصواريخ

ماذا قال كولر قبل لحظات من لقاء الأهلي واتحاد جدة بكأس العالم للأندية

سوق الكربون الطوعي .. حزمة مليارات تنتظرها مصر الأشهر المقبلة

أوراوا الياباني يواجه مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

انوبيس .. حوت مصري بأربعة أرجل

حجازي وبنزيما | تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعاني من الأرق.. مضاعفات خطيرة تصيبك نتيجة قلة النوم

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي واتحاد جدة والقنوات الناقلة لها

مفاجأة صادمة| لون اللسان يكشف هذه الأمراض.. تفاصيل

طريقة عمل الكشري الإسكندراني | بمذاق لا يقاوم

فيديو

لونه أبيض.. ولادة أندر سلالة في العالم لـ أنثى تمساح تثير دهشة

عزلة أمريكية وإسرائيلية بسبب الإبادة الجماعية في غزة .. خلاف كبير فضحه التصويت على وقف إطلاق النار «فيديوجراف»

انفلات الأسعار.. نصيحة عاجلة من صناعة الذهب وهذا ثمن عيار21.. فيديو

قرار عاجل تجاه السكر.. ضربة قوية للتجار بعد قضية فساد التموين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ