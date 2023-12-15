قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

رفض معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، فكرة الاستعانة بالثلاثي العائد من الإيقاف، أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، في مباراتي ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية وسيراميكا كليوباترا بدوري NILE.

ورفض المدرب هذه الفكرة بسبب عدم جاهزية الثلاثي بدنيًا وضرورة تنفيذ برنامج بدني خاص بهم بعد انتهاء فترة الإيقاف وذلك حسبما افادت تقارير صحفية.

وحقق المصري البورسعيدي فوزا هاما على حساب نادي الزمالك، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام، وذلك على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية، بهدف نظيف.

وسجل هدف المصري اللاعب جيلاس قناوى في الدقيقة 45+6 من عمر الشوط الأول.

وبذلك الفوز ارتفع رصيد المصري إلى 15 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدورى المصري العام، وتوقف رصيد الزمالك عند 11 نقطة في المركز 11.