قرار مثير في الزمالك بشأن مباراة ساجرادا الأنجولي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب توفير طائرة خاصة لبعثة الفريق الأول لكرة القدم للسفر إلى أنجولا لخوض مباراة ساجرادا المقبلة، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 20 ديسمبر الجاري.

يأتي قرار مجلس الإدارة بتوفير طائرة خاصة لبعثة الفريق في رحلة أنجولا، من أجل توفير سبل الراحة لجميع أفراد البعثة قبل المواجهة المرتقبة أمام بطل أنجولا.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تكليف رامي نصوحي عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق في أنجولا، استعداداً لخوض مباراة ساجرادا المقبلة.