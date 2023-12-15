مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي السابق يوقع رسميا للزمالك سرا .. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة أن خسارة الزمالك في أي مباراة قد تحدث، ولكن يجب عدم "هدم المعبد" وتحميل معتمد جمال المدير الفني كامل المسئولية، مشددا على أن البعض يروِّج لفكرة التعاقد مع مدرب أجنبي فورًا بعد الهزيمة أمام المصري.

وأضاف في تصريحاته عبر برنامجه "بوكس تو بوكس": "إدارة الزمالك يجب أن تفكر في تطوير أداء الفريق قبل التفكير في التعاقد مع مدير فني، ويجب حل أزمة القيد أولاً وتدعيم الفريق بصفقات جديدة. التعاقد مع مدرب أجنبي لن يأتي بالنتائج المرجوة في ظل عدم فتح قيد اللاعبين".

وتابع: "أحمد مجدي رفض قيادة ناشئي الزمالك في كأس الرابطة وفضل المشاركة في دورة الإمارات الودية".

وأكمل: "اتحاد كرة القدم طلب جوازات سفر لاعبي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي تمهيدًا لمشاركتهم في كأس الأمم الأفريقية".

وفيما يتعلق بالانتقالات، أشار شبانة إلى أن هناك مفاجأة عاجلة بتوقيع نجم الأهلي السابق ناصر ماهر خلال جلسته مع أحمد سليمان ، لافتا إلي أنه لن يتم الكشف عن العقود الا بعد الاتفاق مع نادي فيوتشر.

وختم: "بيراميدز لن يوافق على بيع أي لاعب في يناير، سواء كانوا أسامة جلال أو رمضان صبحي أو محمد حمدي، إلا في حال انتهاء عقدهم ورحيلهم بالمجان".