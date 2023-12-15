حسين لبيب فقط.. إسلام صادق يفجر مفاجأة بشأن الأزمة المالية لـ الزمالك

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن أن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك هو الشخص الوحيد الذي يعمل على إنهاء الازمة المالية داخل الفريق بمفرده، وفقا لمعلومات لديه ودقيقة جدا من داخل القلعة البيضاء.

حديث عن نادي الزمالك

وأضاف "صادق"، خلال تقديمه برنامج "البريمو" المذاع من خلال قناة "تن"، أنه لا يسعى لأي منصب داخل صفوف الزمالك، ولا من أصحاب المعلومات الخفية ودائما يظهر المعلومات التي لديه، "حسين لبيب هو بيشتغل لوحده في المجلس على حل الأزمة المالية خلال الفترة المقبلة".

واستكمل أن القائمة الانتخابية للزمالك التي كانت تتحدث عن أنه سيكون هناك دعم مالي كبير للفريق بعد نجاحهم لم يحدث على الإطلاق، إذ أن حسام المندوه الحسيني أمين الصندوق تبرع بمليون جنيه من أجل سداد رواتب الموظفين طيلة الفترة الماضية، والـ 6 مليون جنيه الذي تم سدادهم من مستحقات اللاعبين المتأخرة كانوا تبرع من ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق ورجل الأعمال.

وواصل: وللأمانة حسين السيد عضو مجلس إدارة الزمالك دفع 50 ألف دولار وقت الانتخابات، ولكن المبالغ الكبيرة اللي هتحل مشكلة القيد الوحيد اللي شغال عليها هو حسين لبيب فقط، وفكرة قائمة رجال الأعمال مش هيعملوا حاجة، وأحد رجال الأعمال قالوا مش هقدر أجي النادي كل يوم عشان عندي أشغالي الخاصة، وده خلى الكلام لما وصل لبعض اللاعبين بدأوا يتحفظوا على الجمل اللي بتوصلهم".