هل يغيب هالاند عن كأس العالم للأندية؟ .. جوارديولا يثير الجدل

كشف الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، مستجدات إصابة مهاجمه إيرلينج هالاند الذي يعاني منها في قدمه.

وكتب أمير هشام عبر حسابه علي فيسبوك فى تصريحات علي لسان "جوارديولا: "أتمني أن يتمكن هالاند من السفر معنا إلي السعودية وسنري إذا كان بإمكانه المشاركة في المباراة الأولي أم لا سيقوم الأطباء بتقييم حالته اليوم"

ويستعد سيتي لملاقاة منافسه كريستال بالاس يوم السبت المقبل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ17 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الـ15 برصيد 16 نقطة.

