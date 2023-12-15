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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأوف وايت.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي

أنابيلا هلال
أنابيلا هلال

نشرت المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال صورا جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” خلال حضورها مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

 

تفاصيل إطلالة أنابيلا هلال في مهرجان الجونة السينمائي

 

وظهرت أنابيلا هلال، وهي ترتدي فستان طويل باللون الاوف وايت ومنفوش من الاسفل وبقطعة من الدانتيل اللامع من منطقة الخضر وباكمام طويلة وواسعة مكشوفة من الاعلى زمن منطقة الصدر بتصميم v، وقد اختارت حقيبة صغيرة باللون الفضي الميتال.

 

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وتركت أنابيلا هلال خصلات شعرها منسدلة عبر كتفيها بتسريحة انسيابية وناعمة.

 

وأكملت انابيلا هلال إطلالتها بالاعتماد على الألوان الترابية في وضع المكياج، فقد اختارت اللون الكشميري الفاتح كأحمر شفاه، مع اختيار الكحل الأسود، والماسكرا، والآي شادو بألوان ترابية لتبرز جمال عينيها.

 

ولم تتكلف أنابيلا في إرتداء الإكسسوارات، فقد اختارت قرطين وخاتم من الألماس، مع ساعة يد باللون الابيض، وهو ما أعطاها رقيقة وناعمة.

أنابيلا هلال
أنابيلا هلال
أنابيلا هلال
أنابيلا هلال
أنابيلا أنابيلا هلال إطلالة أنابيلا هلال تفاصيل إطلالة أنابيلا هلال مهرجان الجونة السينمائي

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