عبد الحميد الشرقاوي: بحيرة عين الصيرة مجهزة بمطاعم ومراكب للتجول داخلها

قال المهندس عبد الحميد الشرقاوي، نائب رئيس جهاز سور مجري العيون وعين الصيرة، إنه تم إنشاء ثلاث بوابات لبحيرة عين الصيرة، مشيرا إلى انها مجهزة لكبار السن.

أضاف المهندس عبد الحميد الشرقاوي، نائب رئيس جهاز سور مجري العيون وعين الصيرة، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” مع الإعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن بحيرة عين الصيرة مجهزة بمطاعم ومراكب للتجول داخلها.

وتابع المهندس عبد الحميد الشرقاوي، نائب رئيس جهاز سور مجري العيون وعين الصيرة، أن البحيرة بها نباتات إستوائية ذات طابع جمالي، لافتا إلى أنه يتم توفير لكبار السن سبل الراحة خلال التنزه فى بحيرة عين الصيرة.