الأهلي في المونديال| تاو: حققنا هدفنا بالفوز على الاتحاد.. وطموحاتنا كبيرة‏

أعرب بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في السعودية، بعد الفوز على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الجوهرة المشعة في ربع نهائي البطولة.
وقال تاو: هدفنا في كأس العالم للأندية كان واضحًا ومحددًا منذ البداية، وهو تحقيق الفوز والوصول لأبعد نقطة، وهو ما ظهر خلال مباراة اتحاد جدة، التي استطاع الأهلي أن يحسمها ويتأهل إلى نصف النهائي في مونديال الأندية.
وأوضح مهاجم الأهلي أن اتحاد جدة من الفرق القوية التي تضم عناصر جيدة، إلا أن رغبة الأهلي في الفوز هي التي حسمت المباراة.
وأكد تاو أن الأهلي كان هدفه عدم استقبال أهداف في بداية المباراة، ونجح في ذلك باقتدار بفضل تفوق لاعبيه والحارس الدولي محمد الشناوي.
واختتم بيرسي تاو تصريحاته موجهًا التهنئة إلى جماهير الأهلي على الفوز، ومؤكدًا أن طموحات الفريق لن تتوقف عند الفوز على الاتحاد وبلوغ نصف نهائي البطولة.