مظاهرات في تل أبيب بعد مقتل أسرى إسرائيليين بقطاع غزة

خرجت عائلات الأسرى الإسرائيليين، في مظاهرات بعد إعلان وزارة الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، مقتل 3 أسرى عن طريق الخطأ في قطاع غزة، بحسب ما أوردته القناة الـ12 العبرية.

طالب المتظاهرون حكومة الاحتلال بإبرام صفقة تبادل أسرى على الفور.

وفي وقت سابق، علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتانياهو على مقتل الجيش الإسرائيلي 3 أسرى لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بالقول إن "مقتل الأسرى الثلاثة مأساة فوق الاحتمال، وإسرائيل بأكملها في حداد هذا المساء".

لفت إلى أنه يشد على أيدي جنوده "الملتزمين باستعادة الأسرى حتى لو كلف ذلك المخاطرة بحياتهم"، وفق تعبيره، زاعمًا "أننا سنستخلص العبر وسنواصل بذل جهد كبير لإعادة جميع الأسرى إلى بيوتهم سالمين".

جاء ذلك، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، أن "قواته قتلت الجمعة ثلاث أسرى عن طريق الخطأ في غزة، بعدما اعتقدت أنهم يشكلون تهديدا".

أوضح الجيش، في بيان، أنه "خلال القتال في الشجاعية، حدد الجيش عن طريق الخطأ ثلاث أسرى إسرائيليين على أنهم يشكلون تهديدا. نتيجة لذلك، قامت القوات بإطلاق النار عليهم وقتلوا"، معربا عن "الندم العميق على الحادث المأسوي".