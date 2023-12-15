عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: انعقاد البرنامج التثقيفي للطفل في مسجد الشهداء بالإسماعيلية

الاوقاف
الاوقاف

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات الندوة التثقيفية للأطفال في مسجد الشهداء بالشيخ زايد بمديرية أوقاف الإسماعيلية، وذلك ضمن فعاليات القافلة الدعوية بالمديرية.

وفي كلمته، أكد الدكتور عبد الله محيي الدين، مدير إدارة النشاط الثقافي والبيئي والعلمي بوزارة الشباب والرياضة، أن فعاليات الأوقاف جديرة بالإشادة والتقدير، حيث أنها تستهدف تنمية مهارات وقدرات النشء وتعميق انتمائهم الديني والوطني والدور التربوي الذي تقوم به الوزارة تجاه النشء والأطفال لا يقل أهمية عن الدور الديني ونشر الفكر الوسطي الذي تقوم به الوزارة تجاه جمهور المواطنين.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة هدى حميد معوض، مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومسئول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف، أن الأنشطة التثقيفية للطفل هدف استراتيجي لوزارة الأوقاف، ووزارة الأوقاف المصرية تسعى بجهد حثيث لتنمية الطفل ونشر الوعي بهدف بناء الثقافة الرشيدة لدى أجيال المستقبل، وتقوية الانتماء الوطن في نفوسهم، من أجل تحقيق التقدم والنجاح وبذل المزيد من الجهد والعطاء لوطننا، مضيفة أن الوطن نعمة عظيمة من الله (عز وجل)، وهذه المدينة ضحى أبناؤها من أجل رفعة الوطن والحفاظ على سيادته.

وأضافت أن برامج وزارة الأوقاف متنوعة بين عقد اللقاءات التثقيفية في بيوت الله (عز وجل)، وإقامة رحلات ترفيهية، وفعاليات تربوية، إضافة إلى الجهود المبذولة في طباعة المؤلفات الخاصة بالأطفال بالتعاون بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة المصرية العامة للكتاب في سلسلة رؤية للنشء 

وفي الختام قدمت الفنانة رحمة محجوب فنانة العرائس عرضًا مسرحيًّا، ‏وتم تكريم الأطفال المتميزين، وإهداء الأطفال نسخًا من مجلة "الفردوس".

حضر فعاليات الندوة، كل من: الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد بوزارة الأوقاف، والشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، والشيخ إسلام محمد عضو بإدارة التحرير والنشر، عدد من الواعظات المعتمدات بوزارة الأوقاف وقيادات الدعوة بالمديرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة لحظة بلحظة على هذه القنوات

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

بعد تصريح الكورة الجبس.. اعتراف مثير من الإعلامي السعودي وليد الفراج

قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي واتحاد جدة والقنوات الناقلة لها

عاجل| عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن حقيقة طلاق شيرين وحسام حبيب

لاعب الزمالك السابق: الأهلي فخر الكرة المصرية

محظوظ..تعليق غير متوقع من عمرو أديب على ثلاثية الأهلي في اتحاد جدة

ترشيحاتنا

فلسطين: العالم ينادي بوقف فوري إنساني لإطلاق النار .. و 10 دول ترفض القرار

الأهلي في المونديال| قمصان: درسنا اتحاد جدة جيدا.. والفريق يكتب التاريخ دائمًا

أقوى موبايل سامسونج.. سعره 7900 جنيه فقط

بنزيما يعادل رقمه| الشحات يسجل في 4 نسخ من كأس العالم للأندية

خففتم من آلامي وأوجاعي.. هاني الناظر يوجه رسالة شكر للاعبي النادي الأهلي

مظاهرات في تل أبيب بعد مقتل أسرى إسرائيليين بقطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف ومزين باللؤلؤ| فستان إنجي كيوان يتخطى 90 ألف جنيه بمهرجان الجونة

بعد نوة قاسم| ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تجيب

بفستان لافت.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها في مهرجان الجونة السينمائي

بالأوف وايت.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي

فيديو

هنتقم منك .. مفاجأة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي/فيديوجراف

شقيق فنان معروف.. ماذا تعرف عن الفنان الراحل عادل أنور/ فيديوجراف

رحيل رئيس نادي النصر .. سر وفاة عمرو عبد الحق المفاجئ

عزل ميناء تل أبيب .. المقـاومة تدك قوات الاحـتـلال بقذائق الهاون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ