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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

خطوة بخطوة.. كيف تحصل على سيارة بمبادرة المصريين في الخارج

كيف تحصل على سيارة
كيف تحصل على سيارة بمبادرة المصريين فى الخارج

توفر مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج فرص مناسبة للمصريين المقيمين في الخارج امتلاك سيارة ملاكي مستوردة من الخارج بدون رسوم جمارك تماماً، ولكن مع استيفاء شروطها، من بينها وديعة دولارية لمدة 5 سنوات جراء استيراد سيارة دون جمارك، ومن ثم استردادها عند انتهاء الفترة.

وينص القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لـ استيراد سيارات المصريين بالخارج، على تخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات.

أما الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب القانون يتم تحديدها وفقاً لنوع العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا، ويتم إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة ويتم وضع الوديعة في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

شروط مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
وحتى يتمكن المصري المقيم بالخارج من الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، هناك عدة شروط يجب توافرها، هي:

1- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على سيارة عن 16 عام.

2- أن تكون السيارات المستوردة من الخارج لا تقل سنة صنعها عن 2019.

3- سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية ويتم استردادها بعد 5 سنوات.

4- إقامة قانونية سارية خارج مصر للمتقدم على استيراد السيارة.

5- استكمال إجراءات التسجيل على تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.

6 تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر تسبق تاريخ التحويل.

خطوات تحميل تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج

1- حمل التطبيق من هنا لـ أندرويد، ولمستخدمي آيفون عبر هذا الرابط.
2- دشن حساب ببريدك الإلكتروني.
3- استكمل بيانات حسابك.
4- اختر السيارة التي تريد استيرادها من حاسبة الرسوم.
5- استكمل طلبك بالموافقة على الشروط والاحكام.
6- تابع تعليمات التحويل البنكي، ومتابعة الطلب للحصول على موافقة الاستيراد.

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خطوة بخطوة.. كيف تحصل على سيارة بمبادرة المصريين في الخارج


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